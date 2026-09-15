La delegación opositora de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 sostuvo un encuentro este martes, 15 de septiembre, con el cardenal Baltazar Porras para abordar la situación social y económica del país.

La delegación opositora la encabezó Dinorah Figuera, quien estuvo en compañía de Marco Aurelio Quiñones, Jorge Millán, Ramón López, Julio César Moreno y los secretarios Alfredo Jimeno y Marcos Bozo.

LEA TAMBIÉN: ALEX SAAB SE DECLARÓ CULPABLE DE ESTOS DELITOS EN EEUU TRAS ACUERDO CON LA FISCALÍA

Durante la audiencia con la autoridad eclesiástica, la presidenta de la AN 2015, destacó que el cardenal manifestó una profunda preocupación por el deterioro económico, la escasez de recursos y realidad de los presos políticos.

Ante este escenario, la parlamentaria, en representación de la delegación, reafirmó que la dirigencia se encuentra en la búsqueda de soluciones concretas y se comprometió a que el proceso de diálogo incluya avances claros en la atención directa de las demandas de los venezolanos.

«Le hemos dicho que nos comprometemos a honrar un capítulo de la historia que necesita con urgencia una respuesta para Venezuela. La mesa de diálogo debe establecer como prioridad absoluta al ser humano y convertirse en una expresión verdadera de las demandas del pueblo», afirmó Figuera.

La parlamentaria subrayó que el proceso de diálogo no puede limitarse a la esfera política, sino que debe vestirse de justicia social y responder al sufrimiento diario de la población.

En materia de salarios e inflación, mencionó la vulnerabilidad del trabajador venezolano frente a remuneraciones insuficientes para cubrir la canasta básica.

🇻🇪🚨 “Anunciamos al país que vamos a estar conversando con la gente, planteándole la problemática, en ejercicio de lo que significa un diálogo con la gente”, dijo @Dinorahfiguera hoy después de una reunión con Baltazar Porras. Sin embargo, la agenda política que impulsa no… pic.twitter.com/EHaRwWpmRD — Rafael Santiago (@SantiagoRafa11) September 15, 2026



En salud y educación, detalló las carencias que enfrentan los centros hospitalarios y las dificultades de las familias para garantizar la educación e inclusión de sus hijos.

Asimismo, anunció una agenda social en la calle para escuchar y elevar las problemáticas del ciudadano común.

Por su parte, el cardenal enfatizó la urgencia de que la mesa de diálogo acompañe al pueblo en sus demandas y exija la libertad de los presos políticos.

Señaló que mantendrán «las banderas de la fe, la esperanza y la justicia» para promover un reencuentro nacional que ponga en el centro las urgencias históricas de la sociedad venezolana.

Agregó, por último, que se establecerán visitas a las comunidades y reuniones con los familiares de los presos políticos.