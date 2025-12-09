Encontraron a una recién nacida abandonada en un campo de fútbol en Barinas

Vecinos de Barinitas, municipio Bolívar en el estado Barinas, encontraron a una bebé recién nacida presuntamente abandonada en las inmediaciones del campo de fútbol del sector Bella Vista.
Las primeras personas en llegar al campo en horas de la mañana avistaron a la bebé sola y sin ningún adulto cerca. Las personas alertadas informaron sobre lo ocurrido a los organismos de seguridad que rápidamente se trasladaron al sector para investigar lo ocurrido.
Los uniformados al llegar al sitio trasladaron a la pequeña hacia el hospital Nuestra Señora del Carmen, donde recibió la atención médica primaria, según informó el medio La Noticia de Barinas.
No obstante, poco después de su ingreso, la volvieron a trasladar, pero esta vez al hospital Materno Infantil Dr. Samuel Darío Maldonado. Los médicos le hicieron la revisión respectiva y la bebé se encuentra en perfectas condiciones.
Al no tener nada que la identificara el equipo médico le puso el nombre de Bárbara. Asimismo, dieron a conocer que tendría aproximadamente un día de nacida.
Al conocer sobre el caso a través de medios de comunicación, varias personas llevaron ropa al centro asistencial. De igual forma, las autoridades iniciaron una investigación para dar con el paradero de la madre.