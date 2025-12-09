EN VIDEO | «Hoy nace el gobierno comunal de transición al socialismo», dijo Maduro

Nicolás Maduro aseguró que este lunes ha nacido el «gobierno comunal de transición al socialismo», a la vez que destacó los sistemas de autogobiernos comunitarios que se establecieron durante su administración.

Maduro encabezó esta tarde una actividad sobre la rendición de cuentas del Sistema Nacional de Gobierno Popular. En ese sentido, defendió el modelo comunal y afirmó que es una ruta para llegar al «socialismo».

«Hoy nace en Venezuela el gobierno comunal de transición al socialismo. Y declaro que nuestro gobierno bolivariano se declara gobierno de transición comunal al socialismo con las 5.336 salas de autogobierno y gobiernos territoriales», dijo Maduro.

De igual forma, sostuvo que estas salas cuenta con vecinos, familias y hasta comunidades. «Es una fuerza concreta que debate, participa, actúa y construye y hace de su territorio un territorio visible para la nueva sociedad», acotó.

MADURO DESTACA LAS CONSULTAS

Para el líder del oficialismo, las consultas que se han llevado a cabo en los últimos meses dejan en evidencia las capacidades de las comunidades. Por tanto, pidió que se brinden los recursos para los principales proyectos.

«La primera línea para este 2026 es garantizar en todo el país los recursos para que se financien los dos proyectos ganadores en las consultas públicas en las comunidades», insistió Maduro.

Maduro precisó que la «meta básica» del próximo año es «entregar 42.688 proyectos y obras previamente planificadas, aprobadas y ejecutadas por el pueblo en las bases». «Hay que consolidar la obra pública, la democracia permanente», acotó.

El político concluyó que en estas obras hay diversidad de proyectos, desde canchas deportivas hasta proyectos de emprendimiento. También habrá obras de instalaciones educativas, eléctricas y de telecomunicaciones, además de ambulatorios y viviendas.