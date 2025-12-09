Venezuela

EN VIDEO | «Hoy nace el gobierno comunal de transición al socialismo», dijo Maduro

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Prensa Presidencial

Nicolás Maduro aseguró que este lunes ha nacido el «gobierno comunal de transición al socialismo», a la vez que destacó los sistemas de autogobiernos comunitarios que se establecieron durante su administración.

Contents

Maduro encabezó esta tarde una actividad sobre la rendición de cuentas del Sistema Nacional de Gobierno Popular. En ese sentido, defendió el modelo comunal y afirmó que es una ruta para llegar al «socialismo».

Leer Más

Edmundo González Urrutia figuró entre los candidatos inscritos y confirmados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones
Lo que se sabe de Edmundo González Urrutia, el candidato “tapa” de la PUD para las presidenciales
Los nuevos detalles del cuidador de la mamá de María Corina Machado, desapareció junto a su hijo
EN VIDEOS: Presos protestan para exigir la destitución del director de la cárcel Fénix en Lara

«Hoy nace en Venezuela el gobierno comunal de transición al socialismo. Y declaro que nuestro gobierno bolivariano se declara gobierno de transición comunal al socialismo con las 5.336 salas de autogobierno y gobiernos territoriales», dijo Maduro.

De igual forma, sostuvo que estas salas cuenta con vecinos, familias y hasta comunidades. «Es una fuerza concreta que debate, participa, actúa y construye y hace de su territorio un territorio visible para la nueva sociedad», acotó.

MADURO DESTACA LAS CONSULTAS

Para el líder del oficialismo, las consultas que se han llevado a cabo en los últimos meses dejan en evidencia las capacidades de las comunidades. Por tanto, pidió que se brinden los recursos para los principales proyectos.

«La primera línea para este 2026 es garantizar en todo el país los recursos para que se financien los dos proyectos ganadores en las consultas públicas en las comunidades», insistió Maduro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «LE ESTÁ LLEGANDO SU DÍA»: DIOSDADO CABELLO DICE QUE LA CPI ES «GROSERA Y GUARDA SILENCIO» SOBRE LOS ATAQUES EN EL CARIBE

Maduro precisó que la «meta básica» del próximo año es «entregar 42.688 proyectos y obras previamente planificadas, aprobadas y ejecutadas por el pueblo en las bases». «Hay que consolidar la obra pública, la democracia permanente», acotó.

El político concluyó que en estas obras hay diversidad de proyectos, desde canchas deportivas hasta proyectos de emprendimiento. También habrá obras de instalaciones educativas, eléctricas y de telecomunicaciones, además de ambulatorios y viviendas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Congresista María Elvira Salazar catalogó de «antiamericana» reciente ofensiva migratoria contra cubanos, haitianos y venezolanos
EEUU
Nuevo escándalo en el Miss Universo: Fátima Bosch abandonó entrevista en vivo porque no se sintió cómoda
Caraota Show
¿No te gusta armar el árbol de Navidad? Esto dice la psicología
Tendencias