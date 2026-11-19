Después de 18 meses en el exilio, la jefa del Comando ConVzla, Magalli Meda, arribó este miércoles al país a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

«Estamos listos. Hay mucho por hacer y yo vine a trabajar, y ponerme al servicio del país, junto a todo este equipo espectacular que tiene María Corina y Edmundo González Urrutia, es un equipo extraordinario que va a hacer país. El miedo se acaba y vive la esperanza», dijo en sus primeras declaraciones al bajar del avión.

¡Bienvenida a casa, @MagalliMeda! Después de 18 meses en el exilio, la jefa del @ConVzlaComando ya pisa tierra venezolana. Entre abrazos y emoción, fue recibida en el Aeropuerto de Maiquetía por nuestros coordinadores estadales y parte de la Dirección Nacional. Hoy el equipo vuelve a reencontrarse en nuestro país para seguir avanzando juntos hacia la libertad. ¡Seguimos hasta que todos puedan volver a casa! 🇻🇪 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) November 19, 2026

Destacó que la oposición y los venezolanos están «más unidos que nunca en recuperar la República, en recuperar la confianza, en trabajar juntos para reconstruir Venezuela».

«Hoy estamos más unidos que nunca en recuperar la República, en recuperar la confianza, en trabajar juntos para reconstruir Venezuela». 🇻🇪 Así llegó a Venezuela nuestra jefa de campaña del @ConVzlaComando, @MagalliMeda, tras 18 meses en el exilio: lista para trabajar junto al equipo de @MariaCorinaYA y @EdmundoGU para reconstruir nuestra República. — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) November 19, 2026

«Este país cambió para siempre y estamos listos para cobrar la libertad y la vamos a cobrar, por eso vine y vamos a venir todos. Somos un equipo gigantesco, Edmundo González, María Corina Machado, las organizaciones sociales, políticas, todas. Esto es una convocatoria a la nación», añadió en otra declaración.

«Este país cambió para siempre y estamos listos para cobrar la libertad, y la vamos a cobrar». 🇻🇪 Escucha las declaraciones de @MagalliMeda a su llegada a Venezuela: un llamado a toda la nación, a los ciudadanos, organizaciones y a la prensa libre a ser parte de Venezuela Tierra de Gracia, junto a @MariaCorinaYA y @EdmundoGU. — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) November 19, 2026

Asimismo, le dedicó un mensaje a los jóvenes de Vente Venezuela. «La libertad la estamos trabajando nosotros que ya estamos más pasados de edad, para ustedes. Se tienen que comprometer a cuidarla, porque no podemos permitir que nunca nadie nos robe nuestra nación. Nadie se puede sentir con el poder de quitarle lo que tú con tus manos te has trabajado».

«Más nunca nos podemos permitir que nadie nos robe nuestra nación: este escudo, el derecho a tener una nacionalidad, propiedad, Estado de derecho, libertad y ni un preso político más», dijo.

¡Así recibe Vargas a @MagalliMeda! 🇻🇪 Con nuestra bandera en alto y el Gloria al Bravo Pueblo en una sola voz. ¡Seguimos hasta que todos puedan volver a casa! 🏠 https://t.co/mpwJ40vNeI — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) November 19, 2026

«Vamos para adelante. Hay que apresurar esto. Vamos a meter el acelerador porque tenemos que concretar la fecha de la elección presidencial», concluyó.