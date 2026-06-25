Venezuela

EN VIDEOS: Terremotos dejaron destrucción en estructuras de El Junquito y la Colonia Tovar, habría varios fallecidos

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Junquito
Fotos: Angel David Quintero

Con el pasar de las horas han salido a la luz más imágenes de los daños ocasionados por los devastadores terremotos que enlutaron al país. Entre las localidades más afectadas se encuentra el pueblo de El Junquito y la Colonia Tovar.

Según cifras extraoficiales en El Junquito hay dos fallecidos, una niña y su mamá, asimismo, se habría reportado 22 heridos y siete locales afectados.

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Mientras tanto, en la Colonia Tovar trascendió extraoficialmente que hubo seis fallecidos y 36 heridos.

Las imágenes hablan por si solas sobre la intensidad con la que el terremoto afectó esta popular zona turística y puso en riesgo la vida de las miles de personas que trabajan y hacen vida en el lugar.

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La propia Katty Kanzler, una de las habitantes más populares de la Colonia Tovar desde el éxito de su aplicación Venezolario, compartió un video de cómo vivió el momento en el que empezó el terremoto.

En el clip se muestra que su vida y la de su acompañante corrió peligro, debido a que estaban a pocos metros de donde ocurrió un deslizamiento de tierra, que por suerte no los alcanzó.

Posteriormente, fueron a su casa donde encontraron varias cosas rotas en el suelo, pero por suerte no hubo daños mayores.

 

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