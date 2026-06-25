De eventos deportivos a programas de TV: Así se vivieron los terremotos de este 24Jun en plena transmisiones en vivo

Luego de los trágicos terremotos que sacudieron este miércoles a Venezuela, en redes sociales empezaron a circular videos de cómo el temblor sorprendió a las personas que estaban transmitiendo en vivo, desde eventos deportivos hasta programas de televisión.

Uno de los videos más virales ocurrió en un partido entre Marineros y Senadores de la Liga Mayor de Béisbol Profesional en el estadio Universitario. La transmisión del encuentro captó el instante en el que comenzó a sentirse el movimiento sísmico.

Aunque en un principio los jugadores siguieron con el partido, cuando aumentó la intensidad del terremoto todos corrieron hasta la parte central del campo para resguardarse.

Las autoridades también permitieron que los aficionados que se encontraban en las gradas accedieran al terreno de juego para permanecer en una zona considerada más segura mientras duraba la emergencia.

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En esta línea, el conductor Máximo Ferro compartió a través de sus redes sociales el momento en el que se registró el terremoto mientras grababan un programa televisivo en Venevisión.

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Además, el terremoto también sorprendió en directo a la popular streamer FarlyGab, quien se encontraba en una transmisión. En el clip se puede ver como se levanta, y detiene en juego.

Aunque en un principio intentó permanecer en calma y en su cuarto, posteriormente cuando el terremoto incrementó su intensidad salió para resguardarse en un lugar seguro. A pesar de todo, se tomó lo ocurrido con algo de humor, para dejar ver a sus seguidores que se encontraba bien: «Cuando dijeron que le iban a subir la dificultad a Minecraft extremo tres no pensé que iban a agregar efectos especiales».

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Incluso, las personas que se encontraban en el cine vivieron momentos de terror.