Cierre por derrumbes en Choroní: Habilitarán medio canal de emergencia para que turistas puedan salir

Las autoridades municipales de Girardot, en el estado Aragua, anunciaron este martes la habilitación de medio canal de emergencia en la carretera hacia Choroní, luego de que la vía quedara obstaculizada por un derrumbe el fin de semana.

El alcalde de Girardot, Rafael Morales, informó que se pretende habilitar la mitad del canal de la carretera Maracay – Choroní, a la altura del kilómetro 10. Esto permitirá el paso de unos 120 vehículos que permanecen en la localidad costera.

Se espera que el tránsito de los vehículos comenzara esta misma tarde de forma controlada. Una vez estuviera liberada la vía, los turistas y visitantes se podrían desplazar de forma ordenada fuera de Choroní.

Igualmente, se trata de una vía temporal. Luego de que concluya el traslado de los turistas, las autoridades volverán a cerrar parcialmente la carretera para continuar con las obras en siete puntos críticos.

OBRAS EN LA CARRETERA

Hay varias zonas de la vía que se vieron afectadas por los derrumbes el pasado sábado, según Morales. En tal sentido, las obras se centran en retirar las rocas y el barro, mientras que se busca estabilizar la carretera.

El alcalde aseguró que los equipos están en contacto con el ejecutivo nacional y regional para garantizar la estabilidad de la carretera. Se espera que los trabajos continúen por varios días más, hasta que se restablezca el paso hacia Choroní.

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La carretera que conecta Maracay y Choroní fue cerrada abruptamente el sábado, producto de una serie de derrumbes que ocurrieron durante intensas lluvias. Para salir de la localidad, turistas no tuvieron más opción que trasladarse en lanchas hacia tras comunidades costeras.