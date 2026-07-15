EN VIDEOS: Foro Penal confirmó la excarcelación de tres presos políticos este 15Jul, entre ellos José Sánchez Mazuco

El virector vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, confirmó este miércoles la excarcelación de tres presos políticos en el país.

«Confirmamos la excarcelación del expreso político Adolfo Torres», señaló Foro Penal en una publicación que acompañaron con un video del momento en el que salió de la cárcel Fénix de Carabobo.

Pocos minutos después, el propio Himiob precisó que la excarcelación de Adolfo Torres Vargas ocurrió bajo medidas cautelares.

Pocos minutos después anunció la segunda excarcelación del día. «Desde el Foro Penal con el apoyo de nuestro coordinador de Lara, Abraham Cantillo, confirmamos la excarcelación por medida humanitaria de José Ramón Cabarela», señaló.

«Cinco años, un mes y cinco días de detención. Agradecemos todas las libertades, de eso se trata. Agradecemos a cada persona que colaboró de alguna manera para esta libertad. Un capítulo cerrado, duro, pero sin embargo gracias a Dios está en libertad», comentó Cantillo junto a Cabarela.

#15Jul 10:30 a.m. Desde el @ForoPenal con el apoyo de nuestro coordinador de Lara @abraham_c confirmamos la excarcelación por medida humanitaria de José Ramón Cabarela. pic.twitter.com/oUnT95AySA — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) July 15, 2026

Para las 11 de la mañana, Himiob anunció la tercera excarcelación. «Confirmamos la liberación de José Sánchez Mazuco».

No obstante, no ofreció mayores detalles si el exdiputado de Un Nuevo Tiempo, quien estuvo detenido desde octubre de 2024, tendrá medidas cautelares.

Es preciso recordar que Sánchez es paciente oncológico y que su salud se ha visto gravemente afectada desde su detención.

Sus familiares denunciaron en repetidas ocasiones los graves padecimientos sufridos en el centro penitenciario: afecciones respiratorias, diarreas crónicas, desregulación tensional, migrañas persistentes y una acusada pérdida de peso.