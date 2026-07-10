EN VIDEOS: El Salvador activó un hospital de campaña para atender a heridos en La Guaira

El gobierno de El Salvador anunció este viernes la activación de un hospital de campaña en La Guaira, la entidad más afectada por los devastadores terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña publicó en su cuenta de X (Twitter) varios videos del hospital. «La ayuda humanitaria (…) incorpora un componente esencial de atención en salud para las personas afectadas por los terremotos», apuntó.

«Como parte de esta misión, se ha equipado el hospital de campaña en Catia La Mar, donde se brinda atención médica oportuna a quienes más lo necesitan, en coordinación con las autoridades locales», agregó la Secretaría.

#MisiónHumanitariaVenezuela | La ayuda humanitaria enviada por el Gobierno del Presidente @nayibbukele incorpora un componente esencial de atención en salud para las personas afectadas por los terremotos en Venezuela. Como parte de esta misión, se ha equipado el hospital de… pic.twitter.com/L0fIaXeCeQ — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) July 10, 2026



El hospital está ubicado en la avenida Playa Grande, en las inmediaciones del urbanismo Hugo Chávez. En tal sentido, se encuentra «en medio de las estructuras colapsadas» para estar cerca de las familias afectadas.

SERVICIOS DEL HOSPITAL

Estas instalaciones buscan «acercar servicios de salud oportunos a quienes más lo necesitan», según el gobierno de Nayib Bukele. «Continúa brindando apoyo integral a la población venezolana tras los terremotos», apuntó.

«El hospital cuenta con el equipamiento necesario para brindar atención médica oportuna a la población afectada por los terremotos. Camillas, sillas de ruedas y diversos insumos forman parte de este esfuerzo humanitario», señaló.

El periodista Carlos Marcano indicó que el hospital cuenta con los servicios de medicina general, psicología y veterinaria. Por su parte, la Secretaría de la Presidencia agregó que tiene el «mobiliario clínico», medicamentos e insumos médicos.

#MisiónHumanitariaVenezuela | En medio de las estructuras colapsadas, la instalación de este centro de atención médica representa un alivio para las familias afectadas, al acercar servicios de salud oportunos a quienes más lo necesitan. La misión humanitaria del Gobierno del… pic.twitter.com/BRlO7JJXsA — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) July 10, 2026



Otros países, como India y España, habilitaron hospitales de campaña en Caracas para atender a los heridos. Por su parte, las Naciones Unidas también activaron tres instalaciones de salud en La Guaira.

Hasta el jueves, se han contabilizado 3.889 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.