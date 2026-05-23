El Gobierno se pronunció sobre el simulacro de la embajada de EEUU en Caracas, esto dijo acerca del sobrevuelo de aeronaves militares

El Gobierno confirmó este sábado el simulacro realizado por Estados Unidos en Caracas, específicamente con el sobrevuelo de aeronaves y llegada de personal a la embajada de ese país.

“El ejercicio forma parte de los procedimientos habituales que acompañan la operación de sedes diplomáticas estadounidenses en el mundo”, argumentó el oficialismo mediante todas sus redes sociales y sitios web de información.

Recordaron que se trató de procedimientos y “protocolos universales de seguridad y gestión de contingencias”.

También indicaron que ocurrió un “simulacro de evacuación, diseñado para responder ante eventuales emergencias médicas o situaciones catastróficas en sus instalaciones diplomáticas”.

“La movilización transcurre, tal como se contempla en estos ejercicios”, remarcaron.

EL EJERCICIO

Tal como lo anunció a mediados de la semana, el canciller Yvan Gil, desde tempranas horas de la mañana de este sábado se esperaba la llegada de las aeronaves. Y Fue como a las 10: 30 am cuando los helicópteros modelo Bell Boeing V-22 Osprey surcaron los cielos de Caracas y aterrizaron en los terrenos de la embajada estadounidense con militares a bordo.

De hecho, la cuenta en Instagram de la embajada estadounidense en Caracas, definió el operativo como un «ejercicio de respuesta militar».

Igualmente, explicó los motivos de la operación. Dijo que “garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo. Seguimos avanzando en el plan de tres fases (…) para Venezuela».

La medida causó curiosidad y revuelo entre los caraqueños. Decenas de personas se aglomeraron en el mirador de la urbanización Valle Arriba, al sureste de Caracas, en las cercanías de la embajada, para observar la llegada y aterrizaje de los militares.

Cabe destacar que en medio del ejercicio aterrizó en Caracas el jefe del Comando de EE.UU., el general Francis L. Donovan.

A través de las redes sociales del comando explicaron que Donovan “participó en discusiones bilaterales con líderes senior del gobierno interino, se reunió con el liderazgo y el personal de la embajada de EEUU y observó a la fuerza conjunta realizar un ejercicio de respuesta militar”.