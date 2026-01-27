Venezuela

EN VIDEO: Señora se descompensó en la Zona 7 de Boleíta después de ver a cuatro familiares presos políticos

Una señora llamada Marina Saldivia se descompensó este martes en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, en el este de Caracas, luego de ver a cuatro presos políticos que son sus familiares.

La ONG Realidad Helicoide informó en sus redes sociales sobre lo ocurrido con la señora Saldivia. Luego de varias semanas sin ver a sus familiares, las autoridades del centro de reclusión autorizaron una rápida visita.

«Marina Saldivia se descompensa luego de ver, a través de una visita, a sus 4 familiares que se encuentran recluidos en Zona 7-Boleíta», indicó la ONG en su cuenta de X (Twitter).


De acuerdo a Caleidoscopio Humano, organización defensora de derechos humanos, Saldivia visitó a sus dos hijos, su nieta y su nuera. Los cuatro presos políticos estaban desaparecidos desde noviembre de 2025.

El incidente con Saldivia ocurrió apenas un día después de que la madre del periodista y recién excarcelado, Ramón Centeno, muriese luego de sufrir un ACV durante la audiencia de presentación de su hijo.

SITUACIÓN EN ZONA 7

Tras los anuncios de excarcelaciones masivas de presos políticos el pasado 8 de enero, decenas de familiares se desplazaron hasta las afueras de la Zona 7 de la PNB para exigir la liberación de sus seres queridos.

«Les hemos dado el mejor trato posible y no tenemos órdenes para que puedan ver a sus seres queridos», habría dicho uno de los funcionarios en Zona 7, en donde fueron instaladas cámaras para grabar a los familiares de los presos políticos.

El lunes, la madre de un preso político se encadenó a las afueras de la Zona 7 e inició una huelga de hambre. La mujer aseguró que está dispuesta a morir a cambio de la libertad de su hijo y los demás detenidos.

Distintas ONG han contabilizado entre 260 y 277 excarcelaciones de presos políticos desde el pasado 8 de enero. Sin embargo, todavía cientos de personas se mantienen privadas de libertad en distintos centros de reclusión.

