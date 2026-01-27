Murió la madre del expreso político Ramón Centeno, le dio un ACV en la audiencia de su hijo

La madre del periodista y recién excarcelado político, Ramón Centeno, murió este martes en horas de la mañana luego de sufrir un ACV el pasado lunes.

Al igual que todos los periodistas liberados, Ramón Centeno, aún no tiene libertad plena y está enfrentando un proceso judicial en su contra.

El lunes su madre, Omaira Navas, lo acompañó a la audiencia. La mujer se encontraba notablemente «angustiada» por lo que pudiera pasar con su hijo, y poco después le dio el ACV, indicó el comunicador Víctor Ugas, quien también fue uno de los periodistas excarcelados durante el mes de enero.

Navas fue trasladada a un centro de salud donde se encontraba delicada de salud, sin embargo, no resistió y murió a las horas.

Lamento informar que la madre del periodista y recién excarcelado político, Ramón Centeno, falleció hace minutos.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón expresó sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de Omaira Navas.

«La señora Navas vivió durante años el dolor de la detención arbitraria de su hijo, enfrentando la angustia de la separación y la incertidumbre. Lamentablemente, no tuvo la oportunidad de compartir junto a él los momentos de libertad que tanto esperaba, tras su reciente excarcelación», señaló.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de Omaira Navas, madre de Ramón Centeno, ocurrida la mañana de este martes tras el ACV que sufrió el día de ayer. La señora Navas vivió durante años el dolor de la detención arbitraria de su hijo, enfrentando la…

«Este hecho refleja un drama familiar profundo, marcado por años de persecución, miedo y pérdidas irreparables. Acompañamos a Ramón y a toda su familia en este momento de profundo dolor, enviándoles afecto, solidaridad y fuerza para sobrellevar esta difícil pérdida», añadió.

Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) lamentó la muerte. «Abrazamos a Ramón y a toda su familia. Paz para el alma de Omaira», apuntó.

#AHORA | Con mucho pesar informamos que este #27Ene falleció la Sra. Omaira Navas, madre de nuestro colega y amigo Ramón Centeno, periodista excarcelado el #14Ene, después de cuatro años de injusta prisión.

Abrazamos a Ramón y a toda su familia. Paz para el alma de Omaira

Por su parte, el líder opositor Edmundo González Urrutia se pronunció sobre la muerte de Navas. «Desde que se anunciaron las excarcelaciones, dos madres han fallecido. Murieron esperando. Ese es un daño irreversible que no vamos a normalizar».

«Sabemos de padres, madres, hijos que esperan a las afueras de cárceles y centros de reclusión, sin respuestas, sin información. Esa angustia tiene consecuencias. La persecución política se extiende a las familias, consume vidas y deja heridas que no se reparan con el tiempo. Venezuela debe ser un país donde ninguna madre tenga que morir esperando», expresó.