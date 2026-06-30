EN VIDEO: Se cayó una casa en La Pastora en medio de tormenta eléctrica que se registró la madrugada del 30Jun

Durante la madrugada de este martes las fuertes lluvias ocasionadas por el paso de la onda tropical número 21 causaron estragos en la ciudad de Caracas, sobre todo en La Pastora.

En un video divulgado en redes sociales, se puede ver el momento en el que un vecino advierte la caída de una casa a la distancia. Posteriormente, trascendió una foto en la que se pueden ver los restos de la vivienda.

#30Jun #Caracas #Tormenta

Tormenta tropical provocó el colapso de una vivienda en La Pastora, Caracas, durante la madrugada de este 30 de junio. – @polianalitica pic.twitter.com/py4KijIZrK — Reporte Ya (@ReporteYa) June 30, 2026

Hasta el momento se desconoce si este hecho dejó víctimas fatales o heridos. Este desplome ocurre luego del llamado que hicieron las autoridades a todas las personas afectadas por los terremotos a tener máxima precaución en caso de encontrarse en una casa con afectaciones provocadas por los movimientos telúricos.

En otro clip grabado a las 2:30 de la madrugada, también en la parroquia La Pastora se veía hacia el Ávila las ráfagas de luces, producto del paso de la onda tropical.

#30Jun 2:30 AM #Caracas #TormentaEléctrica

Desde la parroquia La Pastora así se veía hacia el Ávila las ráfagas de luces, producto del paso de la Tormenta Tropical °21. pic.twitter.com/35traRo3Gr — Reporte Ya (@ReporteYa) June 30, 2026

Por otra parte, desde Montalbán, otro de los lugares severamente afectados por los terremotos, vecinos grabaron como la intensidad de los relámpagos teñían el cielo de violeta, en medio de lo que reportaron como una tormenta eléctrica.

#30Jun Lluvia, truenos y relámpagos en Caracas. Tormenta eléctrica después de las 2:00 am. Video grabado desde Montalban. pic.twitter.com/X3EfKOcbb6 — Kelvin Bolivar (@Kelvinbolivarh) June 30, 2026

El Inameh informó que este martes Venezuela amanece con nubosidad parcial en buena parte del territorio nacional, aunque se mantienen mantos nubosos productores de lluvias o chubascos y descargas eléctricas ocasionales en varias regiones del país.