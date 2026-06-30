Localizan con vida a niño de 12 años en Residencias La Estrella de La Guaira este 29jun

Un equipo de rescatistas de República Dominicana localizó este lunes a un niño de 12 años entre los escombros de una edificación en La Guaira, la entidad más afectada por el doble terremoto que azotó el país el pasado 23 de junio.

Los rescatistas usaron herramientas tecnológicas y lograron divisar al pequeño entre los escombros. La periodista Katherine Hernández captó el momento en que se comunicaron con el niño.

El niño fue identificado como Carlos Miguel Gutiérrez y fue ubicado en los restos de las Residencias La Estrella, en la parroquia Macuto. La edificación estaba junto al Hotel Edwards, el cual colapsó en su totalidad durante el doble terremoto.

ATENCIÓN. URGENTE! 6 pm – 29/06/26 Equipo de rescate de República Dominicana ubicó CON VIDA a un niño de 12 años en Residencias La Estrella en Macuto (al lado del Hotel Edward’s) La Guaira #TERREMOTOVENEZUELA 🇩🇴🇩🇴🇻🇪🇻🇪 pic.twitter.com/DKjta2UnCG — Katherine Hernandez (@kathernandez) June 29, 2026



Para las 6 de la tarde, los rescatistas avanzaban con el proceso para retirar al niño de los restos del edificio. «Carlos, ¿nos escuchas?», dijo uno de los dominicanos, mientras le pedían que moviera las piernas.

SIGUE BÚSQUEDA DE SOBREVIVIENTES

Organismos de emergencias, voluntarios y equipos extranjeros han rescatado a sobrevivientes entre los escombros. Para este lunes, a cinco días de los terremotos, todavía han localizado a personas con vida.

La periodista Maryorine Méndez informó que los organismos de emergencias comenzaron a retirar los equipos y maquinaria en diversos edificios. Esto se debe a que no han encontrado señales de vida desde los escombros.

Los rescatistas explicaron que deben movilizar la maquinaria hacia las edificaciones en donde podría haber sobrevivientes. Sin embargo, familiares de las víctimas todavía esperan frente a los escombros con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que hasta este lunes, se han contabilizado 1.719 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 5.034 heridos y 15.866 damnificados, aunque no brindó cifra de desaparecidos.