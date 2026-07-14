EN VIDEO: Rotura de tubo matriz dejó un herido y dos casas con pérdida total en Guatire, esto dijo el alcalde

Durante la mañana de este martes se registró la rotura de un tubo matriz en el sector Kempis, en el estado Miranda, que dejó un saldo de un herido, así como varias viviendas afectadas, algunas con pérdida total.

«A las dos de la mañana hubo una rotura del tubo matriz e hizo un desastre afectando a varias viviendas, dos quedaron inservibles», informó Raziel Rodríguez, alcalde de Guatire.

Asimismo, ofreció detalles sobre el menor que resultó herido. «Un niño quedó herido y lo tenemos en el hospital de Guatire, ya lo estamos apoyando con las placas y todo lo que necesite».

«Ya los compañeros de Hidrocapital están haciendo los respectivos trabajos de reparación. Nosotros como alcaldía, con ingeniería municipal, Protección Civil y todos los equipos, ya mañana arrancamos para ayudar a estas viviendas afectadas y solucionar», agregó.

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Además, recalcó que ayudarán a las familias que perdieron sus viviendas. «Las dos casas que se cayeron van a ser evacuadas y estamos consiguiendo unos terrenos de ellos mismos para hacerles sus hogares», acotó.

Durante un reporte en sus redes sociales previo, adelantó que serían cinco las viviendas afectadas, incluyendo las dos con pérdida total. «Ya siento que estoy en Jumanji 3», comentó el alcalde, antes de añadir: «Ya no aguanto más».