EN IMÁGENES: Madre del preso político Víctor Hugo Quero fue informada de su muerte y visitó su tumba

La señora Carmen Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, visitó este jueves la tumba de su hijo en Caracas, después de que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios anunciara que llevaba 10 meses muerto.

El reportero gráfico Rafael Hernández difundió en su cuenta de Instagram una foto de la tumba de Víctor Quero. En las imágenes se aprecia que la lápida de papel tiene su nombre y fechas de nacimiento y fallecimiento.

También publicó un video en que se puede ver a la señora Carmen Navas frente a la tumba de su hijo. Está acompañada por la periodista Maryorin Méndez, quien lleva varias semanas dando cobertura a su caso.

Cabe destacar que la lápida indica que Quero falleció el 27 de julio de 2025. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios afirmó que murió el 24 de ese mes en el Hospital Militar de Caracas.

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PIDEN INVESTIGACIÓN

Luego de que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios informó de la muerte de Quero en custodia de las autoridades, la Defensoría del Pueblo pidió una investigación. Además, pidió identificar a los responsables.

«Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia», indicó en un comunicado.

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Tomando en cuenta lo ocurrido con Quero, la Defensoría consideró que esto «evidencia la urgente necesidad de reformas profundas orientas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales».

Quero resultó detenido en enero de 2025, pero su madre no tuvo información sobre su paradero y en las últimas semanas exigió una fe de vida. Según el Ministerio, estuvo recluido en la cárcel del Rodeo I y murió por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar».