EN VIDEO: Rescataron con vida a dos tortugas tras 34 días bajo los escombros en San Bernardino

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez anunció el rescate de dos tortugas que permanecieron 34 días bajo los escombros del edificio Moisés en San Bernardino tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Meléndez confirmó que Niña 1 y Niña 2 ya se encuentran junto a sus familiares. «Esto ha sido posible porque antes de iniciar cualquier demolición controlada, nuestros equipos realizan el censo de cada familia, incluyendo a sus mascotas, y luego se procede a la inspección ocular por parte de ingenieros estructurales y patólogos», dijo.

«De esta manera, se realizan a continuación maniobras de elevación, piso por piso, con ayuda de un camión cesta, y finalmente ingresan rescatistas de Protección Civil e ingenieros de Fundacaracas. Así que estamos muy emocionados de compartir esta noticia, en medio de tantas pérdidas humanas y del dolor que permanece en nuestros corazones», acotó.

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«Continuamos en cada espacio afectado, trabajando, acompañando a las familias y reconstruyendo nuestra ciudad capital, tanto en lo material como en lo humano», añadió.

Casi al mismo tiempo, rescatistas compartieron el momento en el que encontraron a Pascualina una morrocoy que también pasó 34 días bajo los escombros, pero se desconoce en qué lugar exactamente.

«Hay que salvar también a los animales. Esto es un milagro de Dios después de un mes y cuatro días, la bendición de Dios», comentó el rescatistas que la sacó.