EN VIDEO: Protestaron frente a Conatel para exigir el cese de los bloqueos en el país

Miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil protestaron frente a Conatel para exigir que se levanten todos los bloqueos y censuras impuestas en el país.

Con pancartas y consignas como «desbloquear las noticias, los portales y las redes sociales», los protestantes entregaron un documento con una serie de exigencias, a pesar de que el presidente del organismo no los pudo recibir.

#13MAR | Con pancartas y consignas como “desbloquear las noticias, los portales y las redes sociales”, miembros de la ONG @vesinfiltro y organizaciones de la sociedad civil se concentraron en la sede de Conatel, en Caracas, para exigir el levantamiento de los bloqueos a sitios… pic.twitter.com/F0Xn6DFNUg — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 13, 2026

Andrés Azpúrua, director de la ONG Ve Sin Filtro, declaró que «no hay cambio de la censura en el internet de Venezuela». Asimismo, expresó que espera que Conatel levante los bloqueos a los medios y que «las empresas de telecomunicaciones tienen que ponerse del lado de los derechos humanos».

«Estamos exigiendo que se levanten todos los bloqueos de internet en Venezuela; esta censura generalizada que afecta a toda clase de páginas webs, incluyendo plataformas de comunicación, redes sociales como X, prácticamente todo el ecosistema de medios independientes de Venezuela», indicó.

#Ahora en #Caracas periodistas, medios de comunicación y organizaciones piden a Conatel levantar el bloqueo al internet en Venezuela. Más de 200 portales bloqueados pic.twitter.com/rKSMQd8cME — Ana Rodríguez Brazón (@anarodriguez_b) March 13, 2026

«Le pedimos al nuevo director de Conatel que aproveche este momento para mostrar un compromiso con la convivencia democrática y levante estos bloqueos y se restablezca el ejercicio de los derechos humanos en internet, con la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de información y muchas otras que se ven afectadas por este bloqueo», agregó.

En el documento entregado a CONATEL, las organizaciones enfatizan que el acceso a un internet libre es una obligación del Estado y una condición indispensable para la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos. pic.twitter.com/DbIveAzDk2 — VE sin Filtro (@vesinfiltro) March 13, 2026

De igual forma, señaló que desde hace más de una década han solicitado información pública sobre estas medidas.

Azpúrua no descartó trabajar junto a la Asamblea Nacional y destacó que cuenta con diferentes propuestas de políticas públicas que podrían implementarse en el país. «Nosotros no hemos tenido comunicación con la Asamblea Nacional, pero estamos dispuestos a hablar con quien sea. Tenemos recomendaciones de políticas públicas para que este problema no vuelva a repetirse».

Por su parte, Marco Ruiz, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), destacó que en el país hay más de 60 medios de comunicación bloqueados y que esto representa una violación a los derechos de acceso a la información y a la libertad de expresión.

«Aprovechamos esta visita para denunciar el cierre arbitrario de estaciones de radio y la confiscación de equipos que también son violatorias al ejercicio del derecho al trabajo, libertad de expresión», dijo.