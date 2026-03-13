EN VIDEO: Dirigente sindical encaró a diputados de la AN para exigir mejores salarios, estos fueron sus reclamos

El dirigente sindical José Patines, secretario general de los trabajadores de la Cancillería, llevó las exigencias salariales de los trabajadores del país a un grupo de diputados que lo recibieron en la Asamblea Nacional, luego de que la marcha logró sortear a los organismos de seguridad que les intentaron impedir el paso.

«Vine a hablarles por 24 estados que hoy están marchando en toda Venezuela, exigiendo un salario con poder adquisitivo. Nosotros queremos también andar en camionetas como la que andan ustedes de $150.000. Nosotros queremos también vivir en Las Mercedes porque nos lo merecemos como venezolanos», indicó.

«Ese cuento de ser pobre es bueno y ser rico es malo, aquí está la diferencia, un poco de señores muriéndose de hambre allá afuera mientras que a ustedes les ponen agua en una mesa», reprochó.

Asimismo, condenó la forma en la que organismos de seguridad intentaron mermar la marcha de los trabajadores. «Respeto a todos los trabajadores del país porque están marchando. Pero es una falta de respeto lo que le hicieron a los trabajadores y sin embargo llegamos hasta aquí».

«El 25 de marzo tendremos una asamblea general donde van a estar todos los compañeros que estuvieron aquí, más toda la sociedad civil, acompañados de los estudiantes de la UCV, esperando una respuesta de los hermanos Rodríguez, los que hoy dirigen el país. Vamos a esperar una respuesta salarial basada en el artículo 91 de la Constitución que habla que el salario mínimo debe alcanzar para que el ciudadano pueda cubrir el costo de la canasta básica», aseveró.

«¿Cuánto es el costo de la canasta básica hoy señores diputados? ¿No saben?», preguntó Patines a los diputados presentes a lo que una parlamentaria respondió con seguridad: «Sí, 600 dólares».

A lo que el dirigente sindical reprochó rápidamente. «No, canasta básica. Estamos hablando de 1500 dólares, canasta alimentaria cuesta 677 dólares mensuales para una familia de cinco personas. Tienen que saberse la tarea, por eso estamos como estamos, si no saben ustedes cuánto cuesta la canasta alimentaria entonces están pelados».