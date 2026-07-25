EN VIDEO: Proteccionistas de animales exigieron justicia frente a la vivienda del principal sospechoso de la muerte de la perrita «Mariposa»

Un grupo de proteccionistas animales, acompañados por otros miembros de la sociedad civil, protestaron la tarde de este sábado frente a la casa del hombre señalado por quitarle la vida a «Mariposa», una perrita que había sido rescatada de los escombros en La Guaira.

Una comisión policial acompañó a los manifestantes, quienes le atribuyen el atroz hecho a un residente de Lídice, identificada como «Raulín», quien tendría antecedentes penales, según lo revelado por el periodista Robert Lobo.

El hombre habría huido del lugar, de acuerdo a testimonios de los vecinos quienes «dicen que lleva varios días que no lo ven».

No obstante, el comunicador afirmó que el sujeto «está plenamente identificado» y se mostró optimista de que «pronto den con él».

#AHORA Grupo de proteccionistas animales y sociedad civil llegan a la casa de ‘Raulin’, acusado de asesinar a ‘Mariposa’, perrita que había sido rescatada de los escombros en La Guaira. Una comisión policial acompañó a las personas que exigen justicia. #caracas pic.twitter.com/dS4m5A8aa3 — Robert Lobo (@RobertLobo_) July 25, 2026

#HACEMINUTOS El asesino de ‘Mariposa’ no está en el lugar, huyó. Vecinos me dicen que lleva varios días que no lo ven.

Está plenamente identificado. Ojalá pronto den con él. pic.twitter.com/JBTSqUU7zG — Robert Lobo (@RobertLobo_) July 25, 2026

PLANTÓN EN LA AV. URDANETA

Más temprano decenas de proteccionistas de animales, activistas de la sociedad civil y ciudadanos particulares unieron sus voces en un concurrido «plantón» sobre la avenida Urdaneta, entre la plaza Candelaria y la sede del Ministerio Público.

Los presentes exigían, de manera unánime, justicia ante el brutal asesinato de «Mariposa», la perrita que se había transformado en un símbolo de esperanza por su milagroso rescate tras los recientes y trágicos sismos que azotaron el país.

«Mariposa» conmovió a la opinión pública días atrás, cuando la localizaron con vida de entre las toneladas de escombros de los edificios colapsados en Playa Grande, La Guaira.

Sin embargo, la alegría se tornó en horror cuando defensores de los derechos de los animales denunciaron que la canina resultó salvajemente atacada y asesinada a palazos por sujetos desconocidos poco después ponerla a salvo.

Durante la manifestación en Caracas, que obstaculizó pacíficamente el libre tránsito de la importante arteria vial, los presentes portaron pancartas con el rostro de «Mariposa» y consignas orientadas a frenar la impunidad en los casos de crueldad hacia los animales.