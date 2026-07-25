EN VIDEOS: Así se vivió el minuto de silencio en La Guaira y Altamira a un mes del doble terremoto

Este viernes se cumplió un mes del devastador doble terremoto que sacudió el país, dejando miles de fallecidos entre varios estados. En las zonas más afectadas se realizó un minuto de silencio en honor a las víctimas.

A las 6:04 de la tarde del 24 de junio Venezuela se vio afectada por un doble terremoto sin precedentes. Cientos de edificios se vieron afectados, con miles de familias en su interior. Desde entonces, permanece el luto en el país.

Un mes después, siguen las labores de búsqueda de cuerpos en distintas zonas afectadas. Mientras tanto, rescatistas, voluntarios y familiares de las víctimas guardaron un minuto de silencio.

Esta tarde se realizó una misa en la Plaza Francia de Altamira, en el municipio Chacao, a pocas cuadras de donde colapsaron tres edificios. Tras el acto religioso, el lugar quedó envuelto en un silencio ensordecedor.

6:04 pm minuto de silencio por los fallecidos durante los terremotos del 24Jun Que sus almas estén en paz y bajo la luz perpetua. 🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️ pic.twitter.com/qcAeLkTSET — Robert Lobo (@RobertLobo_) July 24, 2026



SILENCIO EN LA GUAIRA

Desde hace un mes, La Guaira ha estado marcada por el sonido de camiones, vehículos particulares y maquinaria. Sin embargo, a las 6:04 de la tarde, el silencio envolvió al litoral en conmemoración de las víctimas.

Entre los restos de lo que fue el bloque 3 de la Avenida Páez, en Catia La Mar, se realizó un minuto de silencio. Luego de que sonaran sirenas, los rescatistas y dolientes honraron a los fallecidos, incluyendo aquellos que siguen bajo los escombros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noticias de Venezuela| Política (@araguaneynews)



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: A UN MES DE LOS TERREMOTOS: DIFUNDEN BALANCE OFICIAL DE FALLECIDOS EN EL PAÍS

Lo mismo ocurrió frente a los escombros de las OPPE 25 y 26, en la parroquia de Caraballeda. La maquinaria dejó de trabajar un minuto, en el que los presentes guardaron silencio por sus seres queridos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maryorin Méndez 🌷 (@maryorin_mendez)



Hasta este viernes, se contabilizaron 5.546 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.