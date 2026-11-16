Una situación irregular se registró este lunes en la marcha de los trabajadores que se llevó a cabo en la avenida Las Delicias de Maracaibo con motivo del paro nacional cuando un funcionario policial desenfundó su arma de fuego y amenazó a los presentes.

La situación de tensión se registró cuando un grupo de manifestantes le empezó a reclamar al uniformado de la Policía del Zulia y acusarlo por intentar arrollarlos con su moto. Este hecho escaló rápidamente y empezaron empujones y forcejeo.

Otras versiones extraoficiales apuntan que el funcionario se había robado un teléfono, aunque esto no se ha podido confirmar.

En un momento dado, el funcionario policial sacó su arma de reglamento y amenazó con disparar al aire, aunque en el video no se llega a escuchar ninguna detonación.

En ese instante, muchas personas corrieron por su seguridad, mientras que otros se le fueron encima al funcionario reprochándole su acción, al tiempo que otros uniformados llegaban para apoyarlo.

Sus compañeros lo resguardaron en un establecimiento local, hasta que se calmaron las aguas y finalmente se marcharon del sitio.