EN VIDEO | «Podemos hacer una vaca» dice Tania Díaz para pagar defensa de Maduro y Cilia Flores

La diputada oficialista Tania Díaz propuso este jueves hacer una recolección de fondos para pagar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes enfrentan en Nueva York un juicio por narcoterrorismo.

Seguidores oficialistas se concentraron este 26 de marzo en la plaza Bolívar de Caracas para seguir la segunda audiencia de Maduro y Flores. Durante la actividad, Díaz recordó que los detenidos tienen problemas para pagar su defensa legal.

«El gobierno norteamericano no permite que el Estado venezolano pague los honorarios de la defensa del presidente (…) Podemos hacer una vaca. Vamos a hacer una vaca y meterles dólares por ese buche», dijo Díaz.

La parlamentaria afirmó que la defensa pidió desestimar el juicio, bajo el argumento de que Maduro no puede pagar los honorarios. Sin embargo, el juez Alvin Hellerstein rechazó la solicitud y confirmó que continuará el caso.

DÍAZ DICE QUE «NO ES UN JUICIO»

Una vez dio detalles sobre lo ocurrido este jueves en la audiencia, Díaz insistió en que Maduro y Flores deben ser liberados. En tal sentido, consideró que hubo «arbitrariedad» en «impedir que se defienda el presidente».

«Nosotros aquí en Venezuela tenemos que estar claro de una cosa: eso no es un juicio. Eso es una simulación jurídica, esa es una patraña, es un montaje imperial. Eso no es un juicio», insistió Díaz.

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La dip Tania Díaz explicaba en la Plaza Bolívar de Caracas el resultado de la audiencia contra Maduro y su esposa. Podemos hacer una vaca, dijo para pagar la defensa. Sin embargo agregó que el juez no desestimo los cargos en contra del ex mandatario (según las noticias) pic.twitter.com/q8SjSFFrhl — Beatriz Adrián (@Beadrian) March 26, 2026



En la misma actividad estuvo presente la alcaldesa de Libertador, Carmen Meléndez. «Vamos a acompañar desde aquí a nuestro presidente y a la primera dama, con toda la solidaridad del pueblo», dijo.

El juez confirmó que Maduro y Flores permanecerán encarcelados en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), aunque insinuó que podría solicitar que se lideren los fondos para su defensa.