EEUU

Filtraron detalles sobre el aspecto físico de Maduro y Cilia Flores durante audiencia en Nueva York

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
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EFE/ Jane Rosenberg

Este jueves se llevó a cabo la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York, en la que más allá de lo hablado por la fiscalía, el juez y los abogados, destacó el cambio físico y de semblante que han tenido los dos políticos venezolanos desde el pasado 3 de enero.

«A él se le notan más las canas, las canas en el bigote, en el cabello. Se le ve un poco más delgado, no extremadamente delgado, pero si se le nota que ha perdido peso. Asimismo, se le ve más pálido. Se le veía mucho más aplacado que en la corte anterior», comentó la reportera Celia Mendoza.

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De igual forma, hizo énfasis en lo mermada que se ve Cilia Flores. «El cabello se nota que se lo pintó. Sigue rubia. No tenía raíces. Tenía una cola de caballo. Se veía débil, muy frágil. Más allá de esto se ve un poco demacrada en la cara, un poco más delgada».

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De acuerdo con NTN24 durante la audiencia Maduro solo pronunció dos palabras en inglés, «good morning». Con el traje de preso beige y zapatos deportivos, él accedió a la sala con su equipo de abogados y con Cilia Flores al otro extremo de la mesa. En algún momento también se le vio decirle algo a su abogado al oído.

Además, se mostró preocupado. Revisaba los documentos judiciales una y otra vez, pasando páginas hacia delante y hacia atrás. En ese contexto continuamente se ponía y quitaba los lentes para leer.

De igual forma, Infobae resaltó que Maduro estaba sin esposas, y nunca sonrió. «Su mirada estaba blanco, vacía», reseñó el medio.

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