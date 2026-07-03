EN VIDEO: María Corina habló de sus intentos fallidos de regresar a Venezuela tras terremotos, esto le confesó a Erika de la Vega

María Corina Machado, dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, rompió el silencio este jueves tras sus «dos intentos fallidos» de regresar a Venezuela en plena emergencia por los terremotos del 24 de junio.

Durante una entrevista con la periodista Erika De La Vega, Machado aseguró que continúa coordinando su regreso al país para acompañar a los venezolanos en este duro momento tras una semana de los terremotos de 7.2 y 7.5, los cuales devastaron principalmente a La Guaira.

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«Yo voy a volver a Venezuela y estamos coordinando para que eso ocurra», enfatizó, para luego reflexionar lo que significó para ella estos últimos días.

En este sentido, calificó este momento de la historia venezolana, como la prueba más dura enfrentada por el país en su historia.

Asimismo, señaló que la tragedia dejó al descubierto años de negligencia y corrupción, lo que genera una indignación que, advirtió, puede volverse peligrosa si no se canaliza adecuadamente.

No obstante, destacó que los venezolanos optaron por la solidaridad y organización en lugar del caos: «La sociedad venezolana en estos días hubiera podido haber optado por la anarquía o por el enfrentamiento y la sociedad optó por una forma constructiva de organización, de solidaridad», resaltó.

«Yo creo que si en algún momento tenemos la evidencia, de que la sociedad venezolana quiere avanzar de forma pacífica, ordenada y cívica, es esta semana», agregó.

La dirigente opositora hizo un llamado a liderar con claridad la indignación acumulada y aprovechar el momento para fortalecer las instituciones y el Estado de derecho en el país.

«Tenemos que todos como sociedad aprender de este momento, de asegurarnos que nosotros construimos instituciones, que hay reglas de juego, que hay Estado de derecho, para que jamás esto vuelva a repetirse en Venezuela», expresó.

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INTENTOS POR VOLVER A VENEZUELA

Según reveló esta semana el medio estadounidense Axios, Machado intentó viajar el viernes pasado desde Virginia hacia Curazao con la intención de ingresar luego a Venezuela, pero su avión chárter fue obligado a regresar en pleno vuelo tras una comunicación entre Washington y las autoridades holandesas.

El domingo, se apuntó, protagonizó un segundo intento –esta vez desde Ciudad de Panamá– que también fracasó cuando Copa Airlines le impidió abordar un vuelo con destino a Caracas.

Asimismo, Estados Unidos habría calificado como «contraproducente» el regreso a Venezuela de la líder opositora, al considerar que no deben añadirse «temas políticos sensibles» a los esfuerzos de respuesta ante la tragedia.

«La administración Trump está únicamente enfocada en seguir impulsando nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela», afirmó un portavoz del Departamento de Estado a la agencia de noticias AFP en un correo electrónico.

A la pregunta de si la petición expresada por Machado es adecuada, el portavoz indicó: «Añadir cuestiones políticas sensibles a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia».