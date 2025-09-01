Venezuela

EN VIDEO: Maduro pidió a Trump la extradición de Juan Guaidó: «Cabello lo esperará en Maiquetía»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Nicolás Maduro pidió este lunes la extradición de Juan Guaidó, líder del extinto Gobierno interino que se encuentra solicitado por la justicia venezolana y que está radicado en Estados Unidos desde hace más de dos años.

Tabla de Contenido

Durante una rueda de prensa, Maduro pidió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuviera a Guaidó. Incluso, exhortó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a extraditar al opositor venezolano.

Leer Más

María Corina Machado llamó a no caer en la desesperanza: "Aquí nadie abandona a nadie"
María Corina «asume la responsabilidad de las actas» publicadas en la web tras declaraciones de Saab
Adiós al parole humanitario: estas son las opciones que tienen los beneficiarios para no ser deportados
Tormentas eléctricas y granizo acompañarán la ola de calor en buena parte de EEUU

«Le pido al sistema de seguridad del Gobierno de Trump que nos apoye con la extradición del prófugo de la justicia venezolana Juan Guaidó. Ya verán cuando se concrete, Diosdado Cabello lo esperará en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía», apuntó Maduro.

«Eso creo que lo vamos a ver», dijo Maduro, quien acusó a Guaidó de «buscar un cambio de régimen» entre 2019 y 2020. «Hicieron fracasar al presidente Trump (…) Ahora estamos más fuertes», añadió.

Las declaraciones de Maduro se dieron pocos meses después de que el fiscal general, Tarek William Saab, ordenó la captura de Guaidó. El opositor es acusado de participar en «una trama criminal transnacional» y en actos de corrupción.

«VAMOS A HACER PREVALECER LA PAZ»

Maduro aseguró que el gobierno y la ciudadanía están preparados para escenarios como los que se vivieron durante la crisis presidencial entre 2019 y 2023. «Vamos a hacer prevalecer la paz», agregó el líder oficialista.

«El bloqueo político y diplomático lo destrozamos», añadió Maduro. «Hoy tenemos las mejores relaciones con el mundo nuevo que está naciendo y que se proyecta indestructible como mundo multipolar y pluricéntrico», concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADURO DICE QUE MARCO RUBIO QUIERE «MANCHAR DE SANGRE» LAS MANOS DE TRUMP

Durante la misma alocución, en la que aseguró no tener mayores problemas con Trump, Maduro se enfocó en criticar al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a quien acusó de buscar un «baño de sangre» en Venezuela.

Las declaraciones se dieron mientras Estados Unidos avanza en un despliegue militar para combatir al narcotráfico en el mar Caribe. El propio Maduro fue acusado de liderar el llamado Cartel de los Soles.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

En una tragedia que ha conmocionado a la comunidad de Piedmont, en Alabama (EEUU), un accidente en el parque Indian Mountain ATV Park cobró la vida de una madre y un padre, dejando heridos a siete de sus 11 hijos.  
Pareja murió en aparatoso vuelco de todoterreno en un parque, siete de sus 11 hijos resultaron heridos
EEUU
Venezolanos cumplieron primer día de huelga de hambre frente a la CPI, Cruz Roja les negó atención
Mundo
El Aeropuerto Municipal de Fort Morgan, en Colorado, fue escenario de otro fatal accidente aéreo en Estados Unidos, con un choque entre dos aviones que dejó un saldo de al menos un muerto y tres heridos.  
EN VIDEO: Un muerto y tres heridos dejó fatal colisión de aviones en Estados Unidos
EEUU