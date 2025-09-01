Venezuela

Maduro dice que Marco Rubio quiere «manchar de sangre» las manos de Trump

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

En medio de las tensiones por el despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe, Nicolás Maduro instó al presidente Donald Trump a que se «cuide» del secretario de Estado, Marco Rubio.

Tabla de Contenido

«Él (Rubio) quiere manchar sus manos de sangre, con sangre caribeña, sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido se manche de sangre por los siglos de los siglos, con una masacre contra el pueblo de Venezuela y una guerra contra Sudamérica», dijo.

Leer Más

Resultados de la autopsia: Esto causó la muerte del actor Gene Hackman y su esposa
EN VIDEO: Artista que diseñó tatuajes de un venezolano expulsado a El Salvador contó «la verdad»
¿En honor a Peanut? Ardilla participó en acto de Kamala Harris donde reconoció la derrota

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LABORATORIOS, FÁBRICAS DE EXPLOSIVOS Y MÁS: REVELARON LOS RESULTADOS DEL OPERATIVO CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN LA FRONTERA

A pesar de la situación, Maduro reiteró que los dos canales de diálogo con EEUU están abiertos, pero están «malogrados».

«Nosotros siempre, es una regla de oro que me enseñó el comandante Chávez, tenemos todos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos abiertos con Estados Unidos. Tenemos dos, ahora están malogrados los dos. Ojalá se recuperen porque con el respeto todo es posible», manifestó.

MADURO Y CANALES DE DIÁLOGO CON EEUU

Destacó que uno de los canales es con John McNamara, actual jefe de misión de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela.

«El señor McNamara vino acá ese día (que entregaron a Washington a 10 presos estadounidenses que estaban en el país). Cuando habló conmigo se derritió, titubeaba, no podía ni hablar. Lo traté con dignidad, con respeto, y él me trató con deferencia especial», expresó.

Mientras el otro canal es con Richard Grenell, enviado especial de Estados Unidos, a quien recibió el 31 de enero en el Palacio de Miraflores.

Según Maduro, Estados Unidos intenta imponerle a Venezuela “la máxima presión militar”, lo que ha afectado los canales de comunicación entre ambos países.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

En un caso tan insólito como trágico, las autoridades del condado de Harris, en Texas (EEUU), confirmaron el arresto de Sean Odonnell, de 37 años, acusado de homicidio por la muerte de su amigo Aaron Prout, de 34 años y originario del Reino Unido.  
«Jugaba con su amigo a dispararse»: todo terminó muy mal y así trató de engañar a la policía
EEUU
‘Davicito’, el cantante venezolano que «ganó asilo en EEUU», pero sigue preso
EEUU
Capriles denunció ‘campaña de odio’ en su contra: «Me he convertido en el saco que todos golpean»
Venezuela