Maduro dice que Marco Rubio quiere «manchar de sangre» las manos de Trump

En medio de las tensiones por el despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe, Nicolás Maduro instó al presidente Donald Trump a que se «cuide» del secretario de Estado, Marco Rubio.

«Él (Rubio) quiere manchar sus manos de sangre, con sangre caribeña, sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido se manche de sangre por los siglos de los siglos, con una masacre contra el pueblo de Venezuela y una guerra contra Sudamérica», dijo.

🇻🇪|| El Jefe de estado venezolano Nicolás Maduro instó a su homólogo Donald Trump a cuidarse de su Secretario de Estado Marco Rubio, quien quiere llevarlo a una guerra contra Suramérica y “manchar el apellido Trump de sangre” con una masacre contra el pueblo venezolano.… pic.twitter.com/hVzynKxCNW — Marioj👑 (@MariojBecerra) September 1, 2025

A pesar de la situación, Maduro reiteró que los dos canales de diálogo con EEUU están abiertos, pero están «malogrados».

«Nosotros siempre, es una regla de oro que me enseñó el comandante Chávez, tenemos todos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos abiertos con Estados Unidos. Tenemos dos, ahora están malogrados los dos. Ojalá se recuperen porque con el respeto todo es posible», manifestó.

🗣️ MADURO SOBRE RELACIONES CON EE.UU. «Es una regla de oro: tenemos todos los canales de conversación y diálogo diplomático con Estados Unidos; tenemos dos y están malogrados los dos», aseguró Nicolás Maduro, aclarando que uno de esos canales es con John McNamara pic.twitter.com/8yD77PkbvW — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) September 1, 2025

MADURO Y CANALES DE DIÁLOGO CON EEUU

Destacó que uno de los canales es con John McNamara, actual jefe de misión de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela.

«El señor McNamara vino acá ese día (que entregaron a Washington a 10 presos estadounidenses que estaban en el país). Cuando habló conmigo se derritió, titubeaba, no podía ni hablar. Lo traté con dignidad, con respeto, y él me trató con deferencia especial», expresó.

Mientras el otro canal es con Richard Grenell, enviado especial de Estados Unidos, a quien recibió el 31 de enero en el Palacio de Miraflores.

Según Maduro, Estados Unidos intenta imponerle a Venezuela “la máxima presión militar”, lo que ha afectado los canales de comunicación entre ambos países.