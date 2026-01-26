EN VIDEO: Madre de preso político se encadenó en la PNB de Boleíta e inició huelga de hambre

La señora Evelis Cano, madre del preso político Jack Tantak Cano, se encadenó este lunes a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, en el este de Caracas, exigiendo la liberación de su hijo.

Cano forma parte del grupo de familiares que se mantienen a las afueras de la Zona 7, a la espera de las excarcelaciones de sus seres queridos. Tras dos semanas sin respuestas, decidió ir un paso más allá y se encadenó al edificio.

«Me acabo de encadenar por mi hijo y todos los presos políticos. No hemos tenido respuesta alguna. Aquí lo ha sucedido es un silencio que nos tiene desesperados. El desespero ha llevado a esta madre a encadenarse», dijo Cano.

La mujer pidió a la ciudadanía y a la comunidad internacional que brinden apoyo a los familiares. «Venga aquí con nosotros. Vamos a cerrar las calles hasta obtener la respuesta que queremos; la liberación inmediata de todos los presos políticos de Zona 7», acotó.

CANO AMENAZA CON HUELGA DE HAMBRE

Evelis Cano recordó que llevan 17 días a las afueras del centro de reclusión, pero no han recibido información sobre excarcelaciones. «No queremos más silencio. Queremos la entrega inmediata de nuestros familiares», añadió.

«Si tengo que morir por mi hijo, voy a morir por él. Aquí con huelga de hambre. No vamos a comer más nada hasta que nos los entreguen. Las calles de Zona 7 serán cerradas. Los familiares estamos demasiado cansados y estresados», aseveró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EXCARCELADO ADOLESCENTE QUE HABÍA SIDO CONDENADO A 10 AÑOS DE CÁRCEL POR «TENER IMÁGENES CONTRA EL GOBIERNO»

Cano aseguró que su exigencia va más allá de los presos políticos, puesto que pide que «Venezuela sea libre». En tal sentido, concluyó que en «Zona 7 haya una masiva liberación de todos los presos políticos».

Distintas ONG han contabilizado entre 260 y 277 excarcelaciones de presos políticos desde el pasado 8 de enero. Sin embargo, todavía cientos de personas se mantienen privadas de libertad en distintos centros de reclusión.