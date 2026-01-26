Venezuela

Excarcelado adolescente que había sido condenado a 10 años de cárcel por «tener imágenes contra el gobierno»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Gabriel Rodríguez, un adolescente que llevaba más de un año privado de libertad, fue excarcelado este lunes por las autoridades, según informó el director del Foro Penal, Alfredo Romero.

El abogado confirmó a las 2:50 de la tarde que Gabriel, de 17 años, había salido del centro de reclusión. «Excarcelado adolescente preso político», detalló Romero, quien recordó las circunstancias en las que fue detenido.

«Había sido condenado a 10 años y detenido el 9/01/25 a sus 16 años de edad, tras revisar su teléfono y encontrar supuestas imágenes contra el gobierno. Esto en el contexto de manifestaciones relacionadas con la toma de posesión de la presidencia», dijo Romero.

@alfredoromero

Gabriel fue detenido cuando tenía apenas 16 años. De acuerdo a diversas denuncias, funcionarios de seguridad revisaron el celular del adolescente y lo detuvieron al apreciar imágenes críticas al gobierno.

CELEBRAN EXCARCELACIÓN DE GABRIEL

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón celebró la excarcelación de Rodríguez. Igualmente, recordó que el adolescente pasó por una «injusta detención» y fue condenado a 10 años por «supuestos delitos de terrorismo e incitación al odio»

«Abrazamos a Gabriel y a su familia en este reencuentro tan esperado, marcado por el dolor, la resistencia y la dignidad. Ninguna familia debe vivir la angustia de ver a un hijo privado de su libertad de manera arbitraria, ni ningún adolescente debe ser criminalizado por hechos que no cometió», apuntó.

Al igual que otras ONG, alertó sobre las presuntas violaciones de derechos humanos en el caso de Gabriel. También advirtió que no se respetaron las garantías del debido proceso, lo que toma aún más gravedad al tratarse de un menor de edad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EXCARCELARON A PAREJA QUE ESTUVO DETENIDA OCHO MESES POR CASO DEL «DÓLAR PARALELO», ASÍ LOS RECIBIÓ LA FAMILIA

Igualmente, la ONG recordó que el caso de Gabriel no es aislado. «Samantha Sofía Hernández Castillo, de apenas 16 años de edad, sigue injustamente privada de su libertad», acotó.

Gabriel es uno de los presos políticos que han salido de prisión desde el pasado 8 de enero. En este período, Foro Penal contabilizó 266 excarcelaciones, aunque otras fuentes indican que la cifra podría ser superior a 270. Todavía hay cientos de personas en prisión.

