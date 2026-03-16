EN VIDEO: Llegó a Margarita la espectacular escultura de dos metros de la Virgen del Valle que se realizó en Italia

Una espectacular escultura de dos metros de altura de la Virgen del Valle fue develada el pasado viernes en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, luego que arribara al país procedente de Italia.

Tal imagen está hecha en mármol blanco de Carrara y cuenta con una corona y rosario de tono dorado. Asimismo, la familia Aspite se encargó de entregarla al obispo de la Diócesis de Margarita en una íntima y discreta ceremonia, donde la autoridad eclesiástica ofreció una misa y bendijo la pieza de la Virgen del Valle.

La estatua se develó entre aplausos y cánticos de los feligreses. De acuerdo con el Sol de Margarita, la imagen de la Virgen del Valle se mantendrá en resguardo en la sede de la diócesis hasta septiembre. Esto se debe a que para ese mes es cuando comienzan las festividades de esta patrona de los insulares.

#16Mar | Una espectacular escultura de dos metros de altura de la Virgen del Valle fue develada el pasado viernes en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, luego que arribara al país procedente de Italia. Video: devocionvallera pic.twitter.com/Fzlsy54Ns4 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 16, 2026

La imagen la esculpieron los artistas italianos Gianni y Mario Bertini, de la Bottega Versiliese, en la ciudad de Pietrasanta.

La historia de esta imagen de la Virgen del Valle se remonta al 8 de septiembre de 2012. Al culminar la misa central en un campo eucarístico, muchos feligreses subieron al altar para adorar una imagen de la Virgen del Valle tallada en madera, muy frágil para la exposición al ambiente.

Por esa situación, desde ese momento, se recomendó barajar opciones para contar con una imagen en un material resistente.

El culto de la Virgen del Valle se originó en el estado Nueva Esparta y se ha extendido a diversas regiones del país, entre ellas Sucre, Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro, parte del estado Bolívar y Guárico.

Cuenta con el reconocimiento como patrona del oriente venezolano, así como de los pescadores y de la Armada Bolivariana.