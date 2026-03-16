Organizaciones urgen medidas ante el «inicio de epidemia» de fiebre amarilla en Venezuela

(EFE).- Un grupo de 24 organizaciones, la mayoría de ellas vinculadas al sector salud, urgieron este lunes a las autoridades de Venezuela tomar medidas ante el «inicio» de una epidemia de fiebre amarilla en el país, luego de señalar que los primeros casos se registraron en junio de 2025 y que las autoridades se demoraron ocho meses en informarlo.

«Llamamos a las autoridades a que tomen acciones urgentes ante el inicio de una epidemia de fiebre amarilla en Venezuela», dijo en un mensaje en X la ONG Provea al publicar una carta dirigida a autoridades de salud y el Parlamento y firmada por 24 organizaciones, como la Academia Nacional de Medicina.

En la misiva, los 24 piden al Ministerio de Salud publicar el boletín epidemiológico de 2024, 2025 y de lo que va de 2026 y llaman a las autoridades a reflexionar sobre el impacto que deja no haber informado públicamente antes sobre los casos.

«La protección de la población frente a enfermedades prevenibles requiere decisiones basadas en evidencia, comunicación oportuna y la articulación de todos los sectores involucrados», indicaron.

Más de 20 organizaciones venezolanas llamamos a las autoridades a que tomen acciones urgentes ante el inicio de una epidemia de fiebre amarilla en Venezuela. La protección de la población frente a enfermedades prevenibles requiere decisiones basadas en evidencia, comunicación… — PROVEA (@_Provea) March 16, 2026

En ese sentido, señalaron que este es un momento oportuno para «fortalecer la transparencia, la cooperación interinstitucional y la confianza pública» entre las organizaciones y el Estado.

«Confiamos en que las acciones que se adopten en adelante permitirán mejorar la respuesta sanitaria, reforzar la credibilidad institucional y avanzar hacia un sistema de salud más sólido, preparado y comprometido con el derecho a la salud de toda la población venezolana».

LA FIEBRE AMARILLA EN VENEZUELA

La ministra de Salud de Venezuela, Nuramy Gutiérrez, confirmó el pasado 10 de marzo que el año pasado hubo «algunos decesos» en el país por fiebre amarilla, pero prefirió no precisar la cifra para evitar que haya «pánico» en la población.

En una entrevista en el canal estatal VTV, dijo que en lo que va de 2026 se han registrado «solamente siete casos» positivos y aseguró que Venezuela enfrenta una «alerta epidemiológica».

Gutiérrez señaló entonces que las autoridades tienen como objetivo alcanzar un nivel de vacunación del 95 % de toda la población e informó que alrededor de 49.000 personas habían sido inmunizadas recientemente, y que se sumaban a los «tres millones de venezolanos ya vacunados (…) en el decenio anterior».

El pasado 27 de febrero, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria, indicó que, desde junio del año pasado hasta ese momento, se habían registrado 36 casos de fiebre amarilla.

En el último año, Venezuela ha recibido donaciones de vacunas contra la fiebre amarilla, polio, pentavalente, SRP, PCV10 y rotavirus provenientes de países como India, Corea del Sur, Rusia, Brasil y otros.

En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que en los últimos 10 años el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) no logró alcanzar las metas propuestas en la cobertura vacunal.

EFE