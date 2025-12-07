Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Alfredo Díaz, esta sería la causa del deceso

El Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó la noche de este sábado el fallecimiento del preso político y exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, por un supuesto ataque cardíaco.

Así lo dieron a conocer en un breve comunicado publicado en la cuenta de Instagram del ente ministerial.

«El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), cumpliendo con el principio de transparencia y con el deber de informar a la ciudadanía, lamenta y comunica el fallecimiento del ciudadano Alfredo Javier Díaz, de 56 años de edad, C.l. V-9.423.538, quien se encontraba privado de libertad en el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas”, reza el inicio de la misiva.

Asimismo, aseguraron que Díaz gozaba de un proceso «con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica. Evidenciándose esto mediante videos y registros correspondientes”.

HABRÍA FALLECIDO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS

De acuerdo al comunicado el exgobernador insular sufrió el ataque en horas de la mañana. Resultó atendido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital Universitario de la UCV, donde falleció minutos después de su ingreso.

“El dia sábado 06 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio; siendo auxiliado por sus compañeros de recinto, e inmediatamente fue atendida la emergencia por el emergenciólogo y paramédico de guardia de dicha unidad», quienes le habrían prestado atención médica primaria antes de ser trasladado al Hospital Clínico Universitario.

Por último, enviaron un mensaje de «condolencias» a los familiares y allegados de Díaz, quien sería el preso político número 17 fallecido en custodia, desde 2014, de acuerdo a las cifras manejadas por el Foro Penal.