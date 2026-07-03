EN VIDEO: La emotiva despedida de ‘Los Topos’ mexicanos tras participar en rescates por el terremoto

El Aeropuerto Internacional de Valencia vivió un momento emotivo durante la despedida del equipo de rescate Los Topos, quienes colaboraron en las labores de búsqueda tras el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Los Topos fueron uno de los primeros equipos de rescate internacionales en arribar al país luego del doble terremoto. Durante los últimos días, participaron en la localización de sobrevivientes y la recuperación de cadáveres.

Este viernes, Los Topos concluyeron sus labores en Venezuela y se trasladaron a Valencia, estado Carabobo, para regresar a su país. En un video que se viralizó en redes sociales se aprecia a decenas de personas aplaudiendo a los rescatistas mexicanos a su entrada al aeropuerto.

El equipo cargaba sus cascos, botas y demás herramientas cuando cruzaron las puertas de la terminal del aeropuerto. Mientras tanto, civiles y la seguridad de la terminal se alineaban a sus costados para ovacionarlos.

LA LABOR DE LOS TOPOS

La emotiva despedida dejó en evidencia el agradecimiento que siente la sociedad venezolana por Los Topos y otros equipos internacionales. Los mensajes de gratitud en redes sociales no se hicieron esperar.

Los Topos estuvieron desplegados en el municipio Chacao, en el este de la Gran Caracas, y en La Guaira, la entidad más afectada por el doble terremoto. Realizaron labores conjuntas con militares mexicanos, organismos de emergencias locales y otras brigadas extranjeras.

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Hasta el viernes, se han contabilizado 2.645 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 12.400 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.