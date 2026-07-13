EN VIDEO: La Basílica Santa Teresa sufrió daños tras los terremotos, fue marcada con etiqueta roja

Al menos dos iglesias de Caracas han sido identificadas con una etiqueta roja tras los potentes terremotos del pasado 24 de junio que dejaron comprometidas las estructuras, siendo una de ellas la Basílica Santa Teresa, famosa por ser uno de los principales templos de peregrinación en época de Semana Santa.

De acuerdo con un reporte de la periodista Asiul Plus, se llevó a cabo la inspección en esa edificación, por lo que se estableció que posee daños importantes.

Por esa razón, dijo que se han estado haciendo misas en las adyacencias de la Basílica Santa Teresa.

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Por otro lado, trascendió que el templo Los Salesianos, en la avenida Andrés Bello, también recibió la etiqueta roja por parte de las autoridades.

El vicario general de la Arquidiócesis de Caracas, Neptalí Balza, indicó que unas 25 iglesias sufrieron daños en Caracas.

Cabe destacar que se contabilizan los templos con afectaciones de distinta magnitud, tanto considerables como «más pequeñas».

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¿ETIQUETA ROJA IMPLICA DEMOLICIÓN INMINENTE?

Cabe destacar que días atrás, el ministro para el Transporte, Francisco Garcés, aclaró que una etiqueta roja no implica que se vaya a demoler la estructura.

«Que una estructura tenga la etiqueta roja no significa que se deba demoler», dijo. Además, Garcés comentó que esta clasificación corresponde a una primera inspección, basada en observaciones visuales y otros ensayos preliminares ejecutados por los especialistas.

En ese sentido, detalló que una etiqueta roja significa que el inmueble necesita una evaluación técnica de mayor precisión. Mientras se determina su condición estructural, agregó, no se debe ocupar debido al riesgo que representa.

«Significa que se debe revisar con más profundidad y que, en este momento, ocuparla es un riesgo», puntualizó.