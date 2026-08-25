EN VIDEO: Estacionamientos verticales del Estadio Monumental serán usados como refugios temporales

La Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras realizó una inspección en los estacionamientos verticales del Estadio Monumental “Simón Bolívar” en Caracas y reveló que usarán partes de sus instalaciones como refugios temporales para las personas que perdieron sus casas en los terremotos del pasado 24 de junio.

«La inspección del Estadio Monumental de Caracas ‘Simón Bolívar’ incluyó una revisión exhaustiva de los estacionamientos verticales constituidos por pórticos de acero, los cuales presentaron un buen desempeño durante los terremotos del mes de junio y no presentó daños», indicó.

El ingeniero civil, Francisco Artigas, explicó que el estacionamiento número 1 recibirá un acondicionamiento para instalar un refugio temporal para familias de Caracas y La Guaira cuyas viviendas colapsaron o sufrieron daños estructurales.

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Esta inspección ocurre poco después de que la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras le otorgara una etiqueta verde al Estadio Monumental luego de una evaluación llevada a cabo el 20 de agosto.