Excarcelaron a dos funcionarios del Sebin acusados por la fuga de empresario relacionado con desfalco al país

Autoridades del país excarcelaron este martes, 25 de agosto, a los funcionarios del Sebin Broker Ramírez y Aron Seijas, vinculados a la fuga del empresario Francisco Convit.

«Excarcelados los funcionarios del Sebin Broker Ramírez y Aron Seijas, dos de los cinco chivos expiatorios que detuvieron por la fuga de Francisco Convit en El Helicoide», informó la reportera Maryorin Méndez en un mensaje divulgado en sus redes sociales

«El día de la fuga de Convit no se encontraban de guardia», agregó.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre las condiciones para la excarcelación y si será libertad condicionada que tendrán.

La detención de estos dos funcionarios ocurrió a finales de agosto de 2025, junto a otros tres uniformados más. Esto luego de la fuga del empresario Francisco Convit, acusado en una trama de desfalco a la nación.

Sin embargo, los investigadores no habrían encontrado pruebas en contra de los cinco custodios.

En un principio se les dijo que los excarcelarían ante la falta de pruebas, pero la excarcelación ocurrió un año después.