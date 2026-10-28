EN VIDEO: El motivo por el que el Topo Mayor regresó a La Guaira tras 125 días de los terremotos

Héctor Méndez, ‘el Topo Mayor’, regresó a Venezuela para dotar con recursos a los voluntarios que aún siguen trabajando en La Guaira tras los terremotos del pasado 24 de junio.

El influencer, Jesús Castillo, ofreció unas emotivas palabras para recibirlo. «Este 27 de octubre, luego de haber pasado 125 días del terremoto, está aquí presente el señor Héctor Méndez conocido como el Topo Mayor. Ante todo señor Héctor, quiero agradecerle por haber vuelto a tierra venezolana, por estar acá en la zona cero donde está todo el desastre. De todo corazón, gracias».

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Posteriormente, el Topo Mayor contó qué lo motivó regresar al país. «Yo me siento muy agradecido con Dios por permitirme regresar porque siempre he sabido que ustedes estaban aquí. Tuvimos que salir de regreso a México por otras cuestiones. Salimos de Venezuela a Cali y de allí por cuestiones administrativas tuvimos que ir a México y luego Estados Unidos por lo del World Trade Center y dije que los chavos estaban todavía trabajando y hay que regresar, pero no con las manos vacías».

«Tuvimos que traer botas, franelas, guantes, lo que hace falta. Pero lo que más me motivó a venir es hablar con ustedes, estar con ustedes, sentir esa energía que se llama amor, es el lubricante del universo, lo que hace que todo se mueva. Sin amor no se mueve nada. Ustedes muchachos son puro amor, aquí no hay nacionalidades, religiones, raza, no hay edad, hay lo que se llama amor, y ese amor somos nosotros y que viva Venezuela cabrones», concluyó.