La alerta que hizo integrante del Comité de Postulaciones sobre irregularidades en proceso de selección de magistrados al TSJ

La abogada Raquel Sánchez, coordinadora de Foro Penal Táchira y miembro de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), alertó sobre presuntas irregularidades que se estarían llevando a cabo durante el proceso en marcha para elección de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia.

Destacó que esto se debe a la reutilización de postulaciones para magistrados del TSJ del proceso anterior, el cual quedó anulado pero cuyas carpetas siguen considerándose.

«Desde un principio, se nos habló que existían unas postulaciones que se habían realizado en el proceso anterior, cosa en la que no estuve de acuerdo porque considero que estas postulaciones provienen de otro proceso anulado y anterior a la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esto para mí no es el deber ser», dijo en entrevista con Noticiero Venevisión.

La abogada explicó que en el CPJ hubo una votación en la cual ella y otros dos miembros del comité salvaron su voto y se opusieron a esta irregularidad. «No estamos de acuerdo con ello. Estamos en un proceso nuevo y a partir de la nueva convocatoria deben haber las nuevas postulaciones», subrayó.

Además, Sánchez alertó que habría la intención de impedir que todos los miembros del comité puedan revisar los expedientes de todos los postulados del proceso anterior.

«Pareciera que hay la intención de limitar el acceso a todos los miembros del comité a esas carpetas, o sea que por razones de tiempo, supuestamente, entonces van a ser distribuidas. No estamos de acuerdo, algunos de los miembros del comité simplemente queremos tener el alcance total de la revisión de todas las carpetas, porque precisamente esa es nuestra función allí», dijo.

Preocupante. La abogada @Raquelysc, miembro de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, advierte que el chavismo pretende que los candidatos a magistrados del TSJ inscritos en el proceso de mayo (que fue anulado) repitan ahora, impidiendo que todos los miembros del comité revisen sus expedientes para verificar que cumplen con los requisitos. Informó que ella y otros dos integrantes del comité salvaron su voto y se opusieron a esta irregularidad. También denunció que el chavismo se negó a sistematizar/digitalizar el proceso y decidió hacerlo de forma manual, lo que retrasa el trabajo e impide a todos los miembros del comité acceder en tiempo real a la información de quienes se postulan. Además, alertó que en el comité «hay algunas personas que ya quieren vulnerar la ley». — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) October 28, 2026

«Hemos solicitado que así como una persona se inscribe online en una universidad que adjunta todo lo que son los anexos curriculares a través de un PDF, pues que se cree un correo electrónico, que se cree un mecanismo para que sea de más fácil acceso y que exista la posibilidad de tener un banco de datos donde tengamos acceso todos los miembros del comité para que no tengamos la limitación de tener acceso a unas postulaciones y a otras no. Eso se nos negó», agregó.

Para finalizar, envió un mensaje a los venezolanos que cumplan con los requisitos a que se postulen para el TSJ. «Todos los venezolanos sabemos que llegó el momento y si nos abstenemos, las personas que están capacitadas para participar en este proceso, las que tiene la ética, la moral para participar y transformar en este proceso se abstienen vamos a seguir en la misma situación y no tenemos el derecho de reclamar a otro y de juzgar a otro. Debemos participar y ser agentes de cambio», concluyó.