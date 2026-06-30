EN VIDEO: El emotivo rescate de una perrita que pasó cinco días bajo los escombros en La Guaira

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó la noche de este lunes sobre el rescate de una perrita que pasó cinco días bajo los escombros tras los terremotos que devastaron a Venezuela el pasado 24 de junio.

«Luego de cinco horas logramos rescatar a esta perrita que responde al nombre de Giselle en Residencias El Palmar, Caraballeda», indicó el mandatario en un video difundido en sus redes sociales.

Aunque lo cierto es que los rescatistas desconocían su nombre, cada vez que gritaban Giselle la perrita respondía con ladridos desde bajo los escombros, por lo que decidieron seguir llamándola de esa forma.

Tras su rescate, lo primero que hizo la perrita fue lamer la cara de su rescatista en repetidas ocasiones, como si le estuviera agradeciendo por sacarla de allí. Posteriormente, se la entregaron al equipo de veterinarios, quienes le empezaron a dar suplementos de inmediato.

Luego de 5 horas logramos rescatar a esta perrita que responde al nombre de Giselle, en Residencial El Palmar, Caraballeda. Si alguien es su dueño, puede acercarse a nuestros equipos en la zona y demostrar con fotos o videos que es suya. pic.twitter.com/8ddID8Wtln — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 30, 2026

Sobre su estado de salud, tras pasar cinco días bajo los escombros, dijeron que está bien, pero muy deshidratada.

No obstante, Bukele aclaró que aún desconocen si su familia logró salir o está bajo los escombros. «Si alguien es su dueño, puede acercarse a nuestros equipos en la zona y demostrar con fotos o videos que es suya».