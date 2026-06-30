58 fallecidos y 28 rescatados: El balance que dio el alcalde de Chacao tras colapso de tres edificios

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, ofreció un balance de las víctimas y los daños causados por los devastadores terremotos del 24 de junio en el municipio.

En ese sentido, señaló que hasta la madrugada del martes se contabiliza 58 personas fallecidas y 28 rescatadas.

LOS EDIFICIOS AFECTADOS EN CHACAO

«El edificio Obelisco prácticamente no existe, los escombros en su mayoría fueron retirados. En este edificio tuvimos 26 personas fallecidas, seis personas rescatadas, dos gatos rescatados y un gato fallecido», indicó.

Destacó que en el caso del edificio Petunia, aún continúan las labores.

«Todavía confiamos en conseguir alguna persona con vida, tenemos a todo el equipo trabajando. Es una estructura de 14 pisos, allí hubo, hasta ahora, 26 fallecidos, 16 rescatados, dos perros y un gato rescatados», comentó.

Reporte de la situación en Chacao para la hora. 12:30am, martes 30 de junio. pic.twitter.com/cbwqKdnojg — Gustavo Duque Sáez (@duquegustavoS) June 30, 2026

Asimismo, Duque señaló que el edificio Don Pepe en Bello Campo era de seis pisos. «Allí hubo cinco fallecidos, seis rescatados», dijo.

«Las labores continuarán allí porque el edificio la mitad se derrumbó y la otra mitad quedó en pie. Venimos trabajando con los vecinos que sobrevivieron de manera muy coordenada», apuntó.