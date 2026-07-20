EN VIDEO: El emotivo mensaje del narrador Jorgenys Martínez en su regreso a La Rinconada, su familia murió en los terremotos

El narrador deportivo Jorgenys Martínez quien perdió a su esposa y sus dos hijos en los terremotos en La Guaira, le dedicó unas sentidas palabras tras reincorporarse este 19 de julio a su trabajo en La Rinconada.

Antes de que iniciara la carrera se tomó un momento para recordar a su familia. «Esta y todas las carreras hasta mi último suspiro de vida se las voy a dedicar a mi esposa y a mis hijos. Donde quiera que se encuentren, los amo», dijo antes de iniciar con la narración de la carrera aún con la voz entrecortada.

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«Siempre por ustedes y para ustedes, los amo con mi vida eternamente», añadió Martínez en la publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

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Posteriormente, realizó otras publicaciones entre las que destacó un mensaje con el que explicó su regreso a la narración tras esta tragedia. «El trabajo siempre ha sido mi refugio y el lugar donde honro mis pasiones. Volver a la cabina y a las pantallas no significa olvidar; significa resistir y honrar la memoria de mi amada familia de la única manera que sé hacerlo: trabajando con el alma», comentó.

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Entre los comentarios de la publicación destacaron los usuarios que pidieron a sus seres cercanos que lo acompañen. «Por favor, su círculo cercano, no lo dejen solo. Este pana se está guardando mucho», escribió una usuaria.

Mientras que otra añadió: «Estas personas necesitan ayuda psicológica para lograr superar semejante tragedia y pérdida de su familia. Dios le dé la fortaleza necesaria».