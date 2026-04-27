EN VIDEO: Diosdado Cabello detalló cómo será un aumento «responsable» del salario mínimo

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó es que lunes que un aumento salarial se debe hacer con «recursos reales», en vísperas del incremento del ingreso anunciado para este 1 de mayo, Día de los Trabajadores.

Caballo participó esta tarde en un «Encuentro por una Venezuela en paz y libre de sanciones» en el estado Mérida. Durante su alocución, el ministro afirmó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pretende invertir en «servicios, salud e incremento de sueldo»

«¿Qué es un aumento de sueldo responsable en una situación como la que está viviendo Venezuela? Porque es muy fácil pararse y decir que aumenten el sueldo a 1000 dólares. Buen discurso, (pero) ¿de dónde saco la plata para sustentarlo?», dijo Cabello.

En tal sentido, el ministro detalló cuál es la metodología que debería seguir el país en esta materia. «Aumento de sueldo responsable es que no tengamos que imprimir dinero inorgánico y se haga con recursos asegurados y reales», acotó Cabello.

#AHORA | Diosdado Cabello: «Es muy fácil pararse y decir aumenten el sueldo a $1.000. Buen discurso, ¿de dónde saco la plata para sustentarlo? Un aumento de sueldo responsable es que no se tenga que imprimir dinero inorgánico, que sea con recursos asegurados y reales» Video: VTV pic.twitter.com/M1mqEvIC3g — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 27, 2026

CABELLO ABRE LAS PUERTAS A LAS PETROLERAS

El también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) responsabilizó a las sanciones por la pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, confía en que la inversión al sector petrolero sumará divisas extranjeras al mercado venezolano.

«Que vengan empresas petroleras a Venezuela, bienvenidas. Que paguen lo que tienen que pagar y que, aguas abajo, eso beneficie a toda la población. A nadie le amarga un dulce. Y vendrán, seguro», añadió Cabello.

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Más temprano, Cabello afirmó que el país no se va a sumar a un paro, a pesar de los llamados desde algunos sectores. «Hay que llamar a todos los sectores que se sumen porque este país lo vamos a sacar adelante nosotros», apuntó.

Gremios y sindicatos se mantienen expectantes al aumento del ingreso anunciado para este viernes. Todavía no hay mayores detalles oficiales sobre esta medida y se desconoce en qué monto quedaría fijado el salario mínimo.