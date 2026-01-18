EN VIDEO: Denuncian que funcionarios de la PNB intimidaron a familiares de presos políticos tras una vigilia

El presidente de la FCU-UCV, Jesús Miguel Suárez, denunció este domingo que funcionarios de la PNB intentaron desalojar una vigilia en Zona 7 y estarían intimidando a los familiares de presos políticos con posibles represalias.

En un video difundido en redes sociales, el líder estudiantil alertó sobre esta situación. «Después de terminar la vigilia que acompañábamos con familiares de presos políticos, estamos recibiendo intimidaciones de parte de organismos de seguridad del Estado», indicó.

Suárez precisó que incluso los efectivos amenazan con querer tomar el campamento de los familiares de presos políticos.

«Hacemos un llamado a los caraqueños, venezolanos, estudiantes y miembros de la sociedad civil a que se acerquen a la zona porque es muy preocupante. Tememos por la seguridad de los presos políticos y sus familiares por haber hecho una vigilia solicitando la libertad de cada uno de ellos», apuntó.

En el metraje se puede ver a los familiares apostados en el piso, mientras funcionarios de la PNB los rodean.

HUELGA DE PRESOS POLÍTICOS EN RODEO I

Por otro lado, se conoció el sábado que un grupo de presos políticos de Rodeo I inició una huelga de hambre para exigir su libertad y mejores condiciones de reclusión, denunció Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela.

En su cuenta de X (Twitter), Moreno indicó que, ante esta situación, el grupo de presos «fue sometido a un aislamiento prolongado, en una celda de castigo, obligados a permanecer desnudos».

«Las condiciones inhumanas a las que están siendo sometidos los tienen en un nivel de desesperación y preocupación constante. Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional sobre la grave situación de los presos políticos», manifestó.

El Gobierno no ha confirmado de momento la huelga de hambre en Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.