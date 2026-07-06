EN VIDEO: Denuncian hostigamiento a periodistas que hacen cobertura en La Guaira tras terremotos

Un grupo de periodistas sufrió hostigamiento mientras cubría las labores de búsqueda en los escombros de un edificio en La Guaira, la entidad más afectada por el doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) alertó de esta situación en sus redes sociales. Precisó que los hechos se dieron en el edificio Tahití, en la parroquia Caraballeda, el cual colapsó el día del doble terremoto.

«Una persona que se identifica como familiar de una de las víctimas del derrumbe, ha insultado en reiteradas oportunidades a los periodistas, amenazándolos con la intervención de organismos de seguridad para retirarlos de la zona», apuntó el SNTP.

Aparentemente, la persona interceptó a los reporteros Reynaldo Mozo, Roison Figuera, Mayorin Méndez y Juan Barreto. Al igual que en días previos, se han acercado a edificios colapsados para cubrir las labores de búsqueda.

«AMENAZAS NO SE HAN MATERIALIZADO»

El SNTP publicó en su cuenta de X (Twitter) un video en el que se ve a una mujer hablando con uno de los reporteros. Igualmente, subrayó que «esas amenazas no se han materializado y ninguna autoridad ha impedido la cobertura».

«Estos hechos han generado un ambiente de tensión que dificulta el seguimiento informativo de las labores que allí continúan, especialmente ante los reportes de familiares sobre posibles indicios de personas con vida bajo los escombros», acotó el SNTP.

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#AlertaSNTP | Denunciamos el hostigamiento contra periodistas que cubren las labores de búsqueda y rescate en el edificio Tahití, en Caraballeda. Solo este #06Jul, fueron víctimas los reporteros Reinaldo Mozo, Roison Figuera, Mayorin Méndez y Juan Barreto.

De acuerdo con los… pic.twitter.com/T4lvm5qkRU — SNTP (@sntpvenezuela) July 6, 2026



Por otra parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que dos reporteros fueron intimidados en este mismo edificio. Aparentemente, los amenazaron con ser denunciados ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Hasta el lunes, se han contabilizado 3.535 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.