Ascendió a 1.430 el número de muertos tras potentes terremotos: Hay 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, ofreció este sábado un nuevo balance sobre las víctimas mortales de los dos potentes terremotos del 24 de junio, número que se elevó a 1.430 personas fallecidas, mientras la cantidad de heridos es de 3.238.

Durante un breve reporte transmitido por VTV, Rodríguez afirmó que más de 5.000 personas han recibido atención en los hospitales. Asimismo, en las zonas de desastre se han llevado a cabo 12.000 atenciones médicas, explicó.

También mencionó que hay 3.142 familias damnificadas atendidas en refugios. «Directamente se han atendido a 73.736 familias», agregó.

Comentó también que se han distribuido siete millones doscientos mil kilos de alimentos en las zonas de desastre, especialmente en La Guaira. Al mismo tiempo, se han entregado de forma directa 16.145 bolsas de comida.

De igual manera, recomendó a quienes quieran apoyar con alimentos, ropas, medicamentos, entre otros, llevarlo al centro principal de acopio en La Carlota, o en la parroquia Sucre.

Rodríguez adicionó que el motivo para «ordenar» la ayuda es que ha habido personas donando alimentos perecederos, que pueden transformarse en enfermedades