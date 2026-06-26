EN VIDEO: Delcy Rodríguez visitó uno de los edificios colapsados en Caracas

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, visitó este jueves la parroquia San Bernardino, en el municipio Libertador de Caracas, una de las zonas más afectadas por los intensos terremotos que sacudieron el norte del país el 24 de junio.

Venezolana de Televisión (VTV) difundió un video de la visita de Rodríguez al sector. Estaba acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la alcaldesa de Libertador, Carmen Meléndez.

En las imágenes se puede ver a Rodríguez interactuando con personas que parecen ser vecinos del sector. Mientras tanto, voluntarios y los organismos de emergencias remueven los escombros del edificio.

#25Jun | Presidenta (E) Delcy Rodríguez estuvo en San Bernardino, Caracas, para evaluar los daños del doble terremoto del 24 de junio. Además, ordenó acciones inmediatas y atención en tiempo real para las zonas e infraestructuras afectadas en esta parroquia. Video:… pic.twitter.com/Nb2JpDaSUn — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 26, 2026

La visita de Rodríguez a San Bernardino se dio poco después de que estuvo en el estado La Guaira, la llamada ‘zona cero’, puesto que es la entidad que parece estar más afectadas por los terremotos de 7.2 y 7.5 grados.

RODRÍGUEZ EN LA GUAIRA

Esta misma tarde, Rodríguez visitó el sector Macuto, en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos. Estuvo al frente del Hotel Eduards, el cual se desplomó durante los terremotos.

«Estamos en Macuto acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y rescate de personas que quedaron tapiadas (…) en el doble terremoto del día de ayer. Extendemos la solidaridad y esperamos recuperar a la mayor cantidad de personas con vida», apuntó Rodríguez.

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Hasta las 9:30 de la noche, las autoridades nacionales confirmaron 188 víctimas mortales y 1.520 heridos, a lo que se sumaron 157 desaparecidos. El último reporte oficial se remonta hasta la 1:30 de la tarde.