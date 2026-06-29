EN VIDEO: Delcy Rodríguez visitó el campamento de rescatistas internacionales en La Guaira

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, visitó la noche de este domingo el campamento de rescatistas internacionales en el estadio Jorge Luis García Carneiro en La Guaira.

En el lugar se encuentran rescatistas de Francia, España, Suiza, Italia, Alemania, Estados Unidos, Colombia, entre otros.

Durante el recorrido, Rodríguez conversó con representante de la Organización de Naciones Unidas en Venezuela, así como con el embajador colombiano Milton Rengifo.

ÚLTIMA HORA: Presidenta visita campamentos de brigadistas internacionales en estadio de La Guaira pic.twitter.com/ByDqwRmOex — Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) June 29, 2026

Asimismo, durante el fin de semana, la mandataria encargada también visitó el centro de acopio en el Complejo Polideportivo José María Vargas en La Guaira.

En ese sentido, recordó que los venezolanos pueden enviar sus donaciones a La Carlota o la almacenadora Caracas.

«Desde allá están siendo distribuidas a este centro de acopio para que vean como la FANB está participando en la clasificación de la ropa, los medicamentos y la comida. Desde aquí se distribuyen a los centros de refugio, hospitales, a los comedores», comentó.

Delcy Rodríguez apuntó que esto es «un esfuerzo mancomunado para que no le falte nada a nuestro pueblo que ha sido victima de esta terrible tragedia».

«Sigamos trabajando e inspeccionando de que todo esté funcionando en la medida de lo posible en estas terribles horas que vive nuestro pueblo. Aquí nadie está solo», indicó.

#ÚltimoMinuto | En horas de la media noche, la Presidenta (E) Delcy Rodríguez visita el centro de acopio en el Complejo Polideportivo José María Vargas, estado La Guaira, garantizando la atención integral inmediata. pic.twitter.com/zA0HGSBy8G — Miraflores Al Momento (@AlMomento_M) June 28, 2026

De acuerdo al periodista Joan Camargo, los espacios del Polideportivo José María Vargas albergan actualmente a 1.737 ciudadanos damnificados.

#29Jun | Tras los sismos del #24Jun, los espacios del El Polideportivo José María Vargas, albergan actualmente a 1.737 ciudadanos damnificados, según el último reporte del periodista @JoanCamargo_ pic.twitter.com/IVO1ccV3vp — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 29, 2026

EL BALANCE DE LOS TERREMOTOS

Vale recordar que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio este domingo un nuevo balance por los terremotos, cuya cifra subió a 1.450 personas sin vida, 20 decesos más que el día sábado, cuando se reportaron 1.430.

En un balance dado a conocer en VTV, Rodríguez reconoció que el país enfrenta «horas críticas y cruciales» para hallar sobrevivientes bajo las ruinas.

También para levantar campamentos temporales con el fin de albergar familias que quedaron sin hogar. O que todavía no pueden regresar a su propiedad por motivos de seguridad.

El alto funcionario también dio cuenta de 3.150 heridos y 12.721 personas damnificadas. Además, 774 edificios sufrieron afectaciones, de los cuales 189 enfrentaron un colapso total y el resto algún tipo de daño.