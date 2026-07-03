Venezuela

El heroico rescate de una abuelita de 70 años tras estar ocho días bajo los escombros en La Guaira

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura

Organismos de rescate siguen concretando auténticos milagros entre los escombros y esta vez, tras ocho días de los violentos terremotos que devastaron al país, lograron sacar con vida a una abuelita de 70 años en La Guaira durante la noche de este jueves.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver cómo los uniformados localizaron y liberaron a la abuelita, que aún conservaba sus fuerzas a pesar de todo el tiempo transcurrido.

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Al momento del rescate, los voluntarios le daban ánimo para seguir cuando ella les decía «no puedo», debido a lo estrecho del agujero por el que tenía que pasar. Cuando uno de los rescatistas le dio la mano, notablemente nerviosa, señaló los escombros y le dijo: «Me vas a rajar el pellejo», por lo que todos en el sitio trataron de tranquilizarla.

«Vamos con cuidado, sí puedes, claro que puedes chica, tú eres una mujer fuerte», a lo que, ya con parte del cuerpo afuera, respondió: «¿Tú te crees que los 70 que tengo no me pesan?». Pero lejos de rendirse el rescatista insistió: «Tú estás más sana que yo».

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