El heroico rescate de una abuelita de 70 años tras estar ocho días bajo los escombros en La Guaira

Organismos de rescate siguen concretando auténticos milagros entre los escombros y esta vez, tras ocho días de los violentos terremotos que devastaron al país, lograron sacar con vida a una abuelita de 70 años en La Guaira durante la noche de este jueves.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver cómo los uniformados localizaron y liberaron a la abuelita, que aún conservaba sus fuerzas a pesar de todo el tiempo transcurrido.

Al momento del rescate, los voluntarios le daban ánimo para seguir cuando ella les decía «no puedo», debido a lo estrecho del agujero por el que tenía que pasar. Cuando uno de los rescatistas le dio la mano, notablemente nerviosa, señaló los escombros y le dijo: «Me vas a rajar el pellejo», por lo que todos en el sitio trataron de tranquilizarla.

#3Jul | Tras una semana y media de intensas labores en los cuadrantes afectados, comisiones de rescate localizaron y liberaron a una señora de 70 años atrapada bajo toneladas de concreto en La Guaira pic.twitter.com/3paXmGJZ6N — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 3, 2026

«Vamos con cuidado, sí puedes, claro que puedes chica, tú eres una mujer fuerte», a lo que, ya con parte del cuerpo afuera, respondió: «¿Tú te crees que los 70 que tengo no me pesan?». Pero lejos de rendirse el rescatista insistió: «Tú estás más sana que yo».