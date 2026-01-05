EN VIDEO: Delcy Rodríguez fue juramentada por AN como «presidente encargada»

Delcy Rodríguez fue juramentada en la tarde de este lunes como «presidente encargada» ante la Asamblea Nacional, apenas dos días después de que Estados Unidos bombardeó Caracas y capturó a Nicolás Maduro.

La Junta Directiva del Parlamento, presidida por Jorge Rodríguez, se reunió en el Palacio Federal Legislativo para este acto. También estuvieron presentes otros altos mandos gubernamentales.

Unas horas después de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez, vicepresidente de Nicolás Maduro y ministra de Hidrocarburos, presentó el juramento frente a su hermano, Jorge Rodríguez.

«Juro por Bolívar, por nuestros libertadores y libertadoras, nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan, que deben sumarse como un solo pueblo, desde todos los sectores políticos, sociales y económicos. Juremos como un solo país», dijo Delcy Rodríguez.

#ÚLTIMAHORA 🔴 | La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, es juramentada como presidenta encargada del país.



La actual presidente encargada sostuvo que Venezuela sufre «horas terribles» y de «amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación». En tal sentido, pidió a toda la ciudadanía a unirse para «sacar» al país de este complejo escenario.

MANDATO DEL TSJ

El mismo 3 de enero, cuando se llevó a cabo la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a Delcy Rodríguez a asumir «de inmediato» la presidencia encargada.

«Esta interpretación se da (…) ante la ausencia forzosa del presidente de la República a la luz de la situación excepcional generada por el secuestro del presidente Nicolás Maduro», explicó la magistrada Tania D’Amelio, presidente de la Sala Constitucional del TSJ.

Rodríguez designó el domingo una comisión para gestionar la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores. También emitió un mensaje en donde pidió avanzar hacia una «agenda de cooperación» con Estados Unidos.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó a Rodríguez a cooperar con la Casa Blanca. «Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro», advirtió.