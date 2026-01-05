«No voy a aceptar show aquí»: La advertencia de Jorge Rodríguez a la oposición en plena Asamblea Nacional

Jorge Rodríguez fue ratificado este lunes como presidente de la Asamblea Nacional y advirtió a la bancada opositora que no tolerará «shows» en el Parlamento, y extendió su disposición de iniciar un diálogo ante la crisis que está atravesando el país.

«Con respeto diputados, perdónenme la intemperancia, no voy a aceptar show en esta Asamblea Nacional, no lo voy a aceptar. Los show en los circos y en los teatros, este recinto se respeta. Así como no permitiré el voceo de consignas o los irrespetos a los diputados de la oposición, estas no son horas en que la República tolere shows. Estas son horas en que nos confrontemos, con respeto, con decencia y con dignidad. Cuenten con el respeto, la decencia y la dignidad de la junta directiva de la Asamblea Nacional y de la mayoría de la bancada de la patria», aseveró.

«Si en algún momento sienten que no se están cumpliendo con estas palabras con las que me estoy comprometiendo aquí frente al pueblo de Venezuela, no duden en hacérnoslo llegar y de inmediato tomaremos los correctivos», aseguró.

Jorge Rodríguez insistió que ambos sectores pueden llegar a un acuerdo sobre elementos fundamentales de la vida de la República.

«Desde aquí, desde la Asamblea Nacional, convocamos a todo el pueblo de Venezuela, en principio a los partidos políticos de la oposición venezolana, que de manera variada se encuentran hoy aquí en esta Asamblea Nacional, al diálogo y al intercambio. No es un signo de debilidad, sigue siendo un signo de grandeza. No desdeñemos la oportunidad de juntos construir propuestas políticas, sociales, económicas, humanas, no desdeñemos la posibilidad que por muy diferente que pensemos, que por muy distintos que seamos, podamos encontrarnos para los días por venir más unidos, más fuertes», indicó.

En este sentido, invitó a la oposición a aprovechar ese espacio. «No desdeñemos los llamados que estamos haciendo y lo hacemos nuevamente, un llamado al diálogo verdadero en todos los ámbitos. Este es el gran espacio para el diálogo, porque este es el espacio del debate, la Asamblea Nacional. Pero también hay un pueblo que exige ser escuchado. Hay un pueblo que quiere participar en ese debate, no lo dejemos en las paredes de este hemiciclo».

Además, reiteró que trabajará para lograr la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

«Pensamos diferentes algunos de nosotros, pero somos garantes de la voluntad de todo este pueblo de 30 millones de habitantes. Somos garantes de su necesidad y deseo de vivir de paz. Aunque pensamos diferentes, algunos de ustedes, me permito decir que al menos yo, Jorge Rodríguez, en mi función como presidente de la Asamblea Nacional acudiré a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente», expresó.